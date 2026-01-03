Una fuerte riña entre varios ocupantes de vehículos que se movilizaban por la Autopista Sur, de Bogotá, obligó a las autoridades a cerrar temporalmente la vía, lo que provocó congestión vehicular y retrasos durante varios minutos.

De acuerdo con El Tiempo, los hechos ocurrieron en la tarde del primero de enero, cuando una discusión entre personas que se desplazaban en tres vehículos escaló hasta convertirse en una pelea física. En videos conocidos posteriormente se observa cómo algunos de los involucrados se golpean hasta con cascos de motocicleta, mientras otros intentan intervenir.

En las imágenes también se aprecia a dos mujeres enfrentándose de manera violenta, jalándose del cabello y lanzándose golpes, incluso en presencia de patrulleros y oficiales de tránsito, que llegaron al lugar para controlar la situación.

La grabación muestra que, en un principio, los uniformados no lograron contener del todo la gresca y una mujer fue lanzada al piso y golpeada. De la misma manera, un hombre cayó al suelo.

La pelea obligó a detener el flujo vehicular mientras la Policía Metropolitana de Bogotá intervenía, lo que afectó la movilidad en sentido sur-norte. Conductores que transitaban por el sector manifestaron su inconformidad ante la demora y la alteración del tránsito.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas que originaron el enfrentamiento ni si hubo personas capturadas o sancionadas. El caso continúa en verificación como parte de las acciones para prevenir hechos de intolerancia vial en la ciudad.

Alerta en Bogotá por fiestas, riñas y miles de llamados de emergencia en diciembre

Bogotá cerró el mes de diciembre con altos niveles de violencia asociada a riñas y conflictos entre ciudadanos, en medio de las celebraciones de fin de año. De acuerdo con el balance de la Policía Metropolitana de Bogotá, durante ese periodo se atendieron más de 23.000 llamadas relacionadas con riñas, hechos que dejaron más de 9.000 personas lesionadas en diferentes localidades de la capital.

Otro de los factores que más presionó la convivencia fue el ruido excesivo, especialmente por fiestas que se extendieron hasta altas horas de la noche. Según la Policía, en diciembre se registraron más de 55.000 reportes por molestias sonoras, situaciones que en muchos casos terminaron en discusiones y enfrentamientos entre vecinos.

El informe oficial advierte que el consumo de alcohol fue un detonante recurrente en estos episodios, sumado a la intolerancia y la falta de resolución pacífica de conflictos. Espacios públicos, barrios residenciales y zonas comerciales concentraron buena parte de los llamados a las autoridades.

Para atender esta situación, la Policía reforzó los patrullajes preventivos y el monitoreo a través de cámaras de seguridad operadas desde los centros de comando en distintas localidades, con el fin de responder con mayor rapidez a los incidentes durante la temporada festiva.

