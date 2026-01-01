En la noche de este primero de enero de 2026, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, le respondió a Gustavo Petro sobre una posible solución para evitar el alza de más de 300 pesos en el pasaje de Transmilenio.

Galán, en primer lugar, puso en duda el pronunciamiento del mandatario sobre la promesa de 1.5 billones de pesos para comprar buses eléctricos porque hasta ahora el Gobierno Nacional tiene un compromiso de 938 mil millones de pesos.

Sin embargo, manifestó que está abierto a la posibilidad de no implementar los nuevos precios si Petro cumple sobre la asignación de nuevos recursos y si estos son desembolsados este mismo año.

En ese sentido, aclaró que, hasta el momento, el monto aprobado está amarrado a las vigencias futuras y solo se podría disponer hasta el 2027, por lo que la medida de subir el pasaje no se podría posponer.

Presidente, hasta ahora el Gobierno Nacional se ha comprometido a aportar 938 mil millones. Usted habla de 1.5 billones, lo que significa 562 mil millones adicionales. Si esa plata entra este año al Distrito, cuente que con que no subiremos la tarifa de TransMilenio. https://t.co/vDnFGDBUST pic.twitter.com/4OVekA2QYA — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 2, 2026

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el alza en el precio del pasaje de Transmilenio?

Petro se refirió a la decisión de la administración distrital de fijar la tarifa para 2026 en 3.550 pesos e inició una discusión por el aumento del pasaje de Transmilenio en Bogotá.

Petro cuestionó el efecto que el incremento puede tener sobre la demanda del sistema y su sostenibilidad financiera. El mandatario sostuvo que elevar el valor del pasaje podría provocar una reducción en el número de usuarios y, en consecuencia, un aumento del déficit de las troncales de buses.

En ese contexto, el presidente afirmó que la Nación dispone de un billón y medio de pesos para apoyar la renovación de la flota de transporte en Bogotá con buses eléctricos, una medida que, según explicó, permitiría reducir el costo por pasajero, incentivar el uso del transporte público y disminuir la congestión vehicular en la ciudad.

Petro también señaló que el diésel continúa subsidiado y representa uno de los principales costos de la operación, y aseguró que el incremento salarial de los conductores no impacta la tarifa técnica, debido al respaldo financiero del Gobierno para avanzar hacia tecnologías más eficientes.

Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron en medio de reclamos ciudadanos y debates políticos sobre el impacto del ajuste tarifario en el bolsillo de los usuarios. Mientras el Distrito defiende el aumento como una medida necesaria para cubrir mayores costos operativos, el Gobierno Nacional insiste en que existen alternativas estructurales para fortalecer el sistema sin recurrir al alza del pasaje.

