La Alcaldía de Bogotá dejó listo el decreto que fija la tarifa del pasaje de Transmilenio para 2026 en 3.550 pesos, lo que representa un incremento de 350 pesos frente al valor vigente. La medida aplicará tanto para el sistema troncal como para el componente zonal del transporte público de la capital.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Pasaje de Transmilenio subiría sin freno por aumento del salario mínimo; mucho más de lo previsto)

Desde la administración distrital se explicó que el anuncio corresponde a un reajuste a el alza que se estimaba inicialmente en 250 pesos, por costos relacionados con el alza del salario mínimo, en un contexto de mayores presiones presupuestales para la ciudad.

El nuevo salario para 2026 fue establecido con un aumento del 22.7 % respecto al año anterior, por lo que para la administración distrital esa medida impacta directamente en los gastos operativos de Transmilenio.

Lee También

Gustavo Petro reaccionó a alza anunciada en pasajes de Transmilenio

La medida provocó una reacción del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó el impacto que el aumento puede tener sobre la demanda y el equilibrio financiero de Transmilenio. A través de un mensaje en X, el mandatario señaló que el Gobierno Nacional cuenta con recursos disponibles para apoyar una transformación estructural del sistema.

Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota electrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere. La intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit. El diesel lo… https://t.co/vU3eKpdE2s — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2026

Petro también advirtió que el incremento de la tarifa podría tener un efecto contrario al esperado. “Si la decisión es subir el pasaje, solo disminuirá más la demanda. Subir pasajes solo aumenta el déficit financiero de las troncales de buses. No vale la pena entonces”, sostuvo.

El mandatario agregó que el diésel se mantiene subsidiado y continúa siendo el principal costo de la operación, y aseguró que el aumento salarial de los conductores no impacta la tarifa técnica, dado que la Nación decidió respaldar financieramente el cambio hacia tecnologías más eficientes en el transporte público.

La discusión queda abierta entre el Distrito y el Gobierno Nacional, mientras usuarios y sectores sociales expresan preocupación por el efecto del nuevo valor del pasaje en el bolsillo de los ciudadanos y en el uso del sistema.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.