La ciudad de Bogotá quedó horrorizada ante el trágico suicidio de una mujer de alrededor de 65 años, que tuvo lugar en el corazón del centro comercial Santafé, ubicado en el norte de la ciudad. La horrible escena, captada en las cámaras de seguridad, ocurrió la mañana del 29 de diciembre de 2025, dejando una desazón entre todas las personas que presenciaron el acto.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sorpresa por lo que pasa en centros comerciales del occidente de Bogotá: “Es terrible”)

Según pudo conocer La FM, la mujer accedió al complejo comercial poco después de que se abrieran las puertas al público. Debido a la hora, solo las sucursales bancarias estaban operando, mientras que el resto de los locales permanecían cerrados.

Sin detenerse a recorrer los pasillos, se dirigió con determinación hacia el tercer piso, específicamente a la zona conocida como “Perú”. Aprovechando la escasa afluencia de personas en ese sector debido a la hora temprana, la mujer intentó lanzarse al vacío en un primer momento sin éxito.

Lee También

Sin embargo, tras una breve pausa de apenas unos segundos, repitió la acción desde el mismo punto. En este segundo intento, cayó impactando fuertemente contra el suelo, recibiendo el golpe principal en su cabeza.

De inmediato, el personal de seguridad y los pocos testigos presentes acudieron en su auxilio. A pesar de que los rescatistas le brindaron los primeros auxilios y de que inicialmente presentaba signos vitales, la gravedad de las heridas provocó su fallecimiento en el lugar de los hechos poco tiempo después.

Un detalle que ha dificultado las labores de identificación es que la mujer no portaba ninguna pertenencia personal. Al momento del suceso, vestía un conjunto deportivo compuesto por un buso rosado, sudadera azul oscura y tenis; sin embargo, no se hallaron bolsos, accesorios ni documentos de identidad entre sus prendas, lo que sugiere que acudió al lugar desprovista de cualquier elemento ajeno a su vestimenta básica.

A través de un comunicado oficial, emitido el mismo día del suceso, la administración expresó su profunda solidaridad y condolencias hacia la familia de la fallecida, que, para acentuar el tono misterioso de los eventos, permanece aún desconocida.

* Pulzo.com se escribe con Z