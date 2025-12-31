Bogotá amaneció este 31 de diciembre bajo una presión logística extrema. Como es costumbre en la víspera de Año Nuevo, la capital colombiana registra un éxodo masivo que ha puesto a prueba tanto la paciencia de los conductores como la capacidad operativa del aeropuerto Internacional El Dorado. La consigna para miles es una sola: salir de la ciudad antes de que el reloj marque las doce, pero el panorama en las vías sugiere que muchos podrían recibir el 2026 atrapados en un trancón.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Bogotá enciende la Navidad: lanzan plan especial para proteger a turistas en la temporada festiva)

Desde las primeras horas de la mañana, las autoridades de tránsito han reportado un flujo vehicular desbordado en los principales corredores de salida. La calle 80, y la autopista sur registran velocidades promedio que no superan los 10 kilómetros por hora, afectando a quienes se dirigen hacia el Eje Cafetero, Medellín, la Costa Atlántica y el departamento del Tolima.

Sin embargo, el punto más crítico se vive en la vía al Llano. El reporte oficial indica que el tráfico es “altamente denso”, con represamientos que inician desde la salida de Usme. El afán de los viajeros por llegar a Villavicencio ha producido cuellos de botella en los túneles y peajes, donde las esperas ya superan los 90 minutos.

Lee También

La brigadier general Claudia Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, habló en Caracol Radio y dio un parte de lo que está sucediendo: “Hay una alta movilidad desde la madrugada. LA gente madrugó hoy a salir. Están llegando a las terminales, especialmente en el Salitre, con alta afluencia. Las vías con más personas es la que va hacia Villavicencio y la de la Autopista Sur. No habíamos visto tantas personas saliendo por la via al llano en todos estos días”

En el ámbito aéreo, la situación no es más alentadora. El aeropuerto El Dorado registra una de las afluencias más altas de toda la temporada. Según el reporte oficial de las autoridades: “Se presentan largas filas en salidas internacionales y en las salas de espera”. Los viajeros se han quejado a través de redes sociales que los procesos de control migratorio y los filtros de seguridad están operando a su máxima capacidad, lo que ha provocado que algunos pasajeros pierdan sus vuelos por no llegar con las tres o cuatro horas de antelación sugeridas.

De hecho, en Blu Radio reportaron que incluso no hay sillas en donde sentarse en las salas de espera, las cuales están abarrotadas de pasajeros esperando sus vuelos. Las recomendaciones de las autoridades es por lo menos llegar con 3 horas de anticipación y no tener contratiempos.

* Pulzo.com se escribe con Z