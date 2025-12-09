Los pasajeros que pasen por el aeropuerto El Dorado en esta temporada navideña ya están sobre aviso: el flujo de viajeros llegará a niveles históricos y el Gobierno pidió extremar la planeación antes de cualquier vuelo.

(Vea también: Bogotá enciende la Navidad: lanzan plan especial para proteger a turistas en la temporada festiva)

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil encendieron las alertas preventivas para evitar congestiones y garantizar que la operación aérea no se vea afectada por descuidos o retrasos evitables.

Las autoridades insistieron en que, durante estos días, llegar con anticipación ya no es una recomendación, sino una obligación. Los tiempos mínimos establecidos son dos horas para vuelos nacionales y tres para internacionales, y hacen parte de un paquete de medidas dirigidas a enfrentar la demanda que traerá fin de año.

A ese llamado se suman otras instrucciones puntuales: revisar el estado del vuelo directamente con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto, adelantar trámites migratorios y de equipaje, evitar elementos prohibidos, seguir las indicaciones del personal de seguridad y desconfiar de cualquier información que no provenga de canales oficiales del Ministerio, la Aerocivil, las aerolíneas o los aeropuertos.

El Gobierno confirmó que entre el 5 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026 se movilizarán 7,4 millones de pasajeros, lo que ubica este periodo como una de las temporadas aéreas más altas de los últimos años. Solo entre el 5 y el 9 de diciembre se proyecta el tránsito de 957.736 viajeros:

613.773 en vuelos nacionales.

343.963 en rutas internacionales.

En cuanto a destinos, el movimiento más fuerte en rutas internas se concentrará en San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Medellín–Rionegro, Cali y Leticia, mientras que en internacionales se destacan Miami, Panamá, Madrid, Quito, Lima y Santiago de Chile, junto con un crecimiento sostenido hacia Buenos Aires y São Paulo durante la última semana de diciembre.

Refuerzan operación para diciembre en El Dorado

Los picos operativos podrían superar los 127.000 pasajeros nacionales y los 73.000 internacionales en un solo día, cifras que llevaron al Gobierno a reforzar la coordinación con aeropuertos, aerolíneas, Migración Colombia y el sistema de control aéreo. La instrucción es garantizar operaciones seguras, fluidas y con acompañamiento permanente para los viajeros.

“La prioridad es la seguridad aérea, el servicio al pasajero y la información clara. Estamos preparados y coordinados para que los colombianos viajen tranquilos, bien informados y con acompañamiento permanente del Estado”, señaló la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

