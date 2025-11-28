El grupo hotelero Minor Hotels informó que pronto iniciarán un nuevo capítulo para el turismo de lujo en el extremo sur del continente con la apertura de Anantara Ushuaia Patagonia Resort, prevista para principios de 2028.

Según la compañía, el complejo estará ubicado en la ciudad más austral del mundo, donde la cordillera de los Andes se encuentra con el canal de Beagle, un entorno que redefine la idea de hospedarse en el “fin del mundo”.

Minor Hotels detalló que el resort hará parte del plan Costa Susana, en Ushuaia, cerca del Parque Nacional Tierra del Fuego. La firma explicó que el proyecto ofrecerá 60 habitaciones y suites de alto nivel, un spa frente al mar, propuestas gastronómicas exclusivas e instalaciones pensadas para encuentros y estadías que priorizan el confort y el diseño.

Para que los clientes se hagan una idea, en otros hospedajes de la marca, como el Anantara Kihavah Maldives Villas (Maldivas), la noche puede encontrarse desde los 1620 dólares (6’058.492 de pesos colombianos) por dos noches, para dos adultos con desayuno incluido en el mes de junio de 2026.

Minor Hotels también señaló que el complejo mantendrá el ADN experiencial de Anantara, con actividades que buscan acercar a los visitantes a la naturaleza y la cultura local. La compañía resaltó que Costa Susana fue elegido para competir en la categoría de Paisaje y Medio Ambiente del Festival Mundial de Arquitectura, un hito para Argentina, y subrayó que el desarrollo es el primero del país con neutralidad de carbono.

La gestión hotelera fue pactada con el Fideicomiso Urbanización Monte Susana, integrado por socios argentinos con más de dos décadas de experiencia en proyectos residenciales en Ushuaia y Tierra del Fuego.

Dillip Rajakarier, director ejecutivo de la cadena hotelera, resaltó que Ushuaia es un destino único por su conexión con la Antártida y por su carácter remoto. Este proyecto marca un avance clave en su expansión en América Latina y en su apuesta por escenarios de alto impacto natural y cultural.

Argentina vive un momento de impulso como destino internacional, y Ushuaia reúne aventura, paisajes vírgenes y accesos privilegiados. Entre los atractivos del entorno, la empresa mencionó centros de esquí, el famoso Tren del Fin del Mundo, rutas hacia la Antártida y las 70.000 hectáreas del parque nacional que conserva los últimos picos andinos de la Patagonia.

Anantara Ushuaia Patagonia Resort contará con una ubicación estratégica cerca del aeropuerto internacional de la ciudad, lo que facilitará conexiones con Buenos Aires y otros destinos, y abrirá la puerta a un territorio considerado uno de los últimos paraísos naturales del planeta.

