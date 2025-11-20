Luego de culminar exitosamente cuatro días de programación en el Cundinamarca Fest, llevado a cabo en el parque Simón Bolívar de Bogotá, la gobernación local abrió la puerta para que más personas conozcan la riqueza turística que caracteriza a la región.

Desde Pulzo.com, en alianza con la Federación Nacional de Departamentos, se hizo un recorrido que empezó en Tolima, pasó por Ibagué y Murillo, y finalizó en Girardot, con la Media Maratón de Cundinamarca, además de una visita a Sibaté, municipio reconocido históricamente por su hospital psiquiátrico que dejó de funcionar hace 16 años.

La Pulzoneta partió desde Murillo rumbo al Parque de los Nevados y luego descendió hasta el clima cálido de Girardot, conocido también como ‘la Ciudad de las Acacias’ por la presencia de este árbol en sus calles. Allí se registró la participación de cientos de corredores que se inscribieron en la segunda edición de la Media Maratón de Cundinamarca, que tuvo lugar el 25 y 26 de octubre.

La carrera, que incluyó cuatro modalidades (3K-Canicross, 5K, 10K y 21K), reunió a más de 10.000 atletas, entre ellos el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien entregó a Pulzo.com sus impresiones: “Fue espectacular. (…) Esperamos tener el doble de competidores y eso exige una logística mayor, por lo que trabajamos con el Ejército, la Policía y todos los organismos de respuesta. La Alcaldía de Girardot, en cabeza de Salomón Said, ha sido extraordinaria. Estamos contentos”.

Mientras se llevaba a cabo la competencia, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo (IDECUT) impulsó el encuentro ‘Sabores de Cundinamarca’, donde los visitantes disfrutaron de una amplia variedad gastronómica que incluyó pizza artesanal, lechona, tamales, postres, jugos verdes, cholaos, mango biche y otras preparaciones tradicionales del municipio.

Luego del paso por Girardot, la Pulzoneta avanzó 116 kilómetros hacia el norte para llegar a Sibaté, conocido por el Hospital Neuropsiquiátrico Julio Manrique, clausurado en 2009 y recordado como uno de los pioneros del país en el tratamiento de la salud mental.

No obstante, este municipio destaca también por su oferta culinaria, especialmente por las fresas, fruto emblemático que atrae a turistas durante todo el año. Además, Sibaté cuenta con propuestas de turismo de aventura, biciturismo y miradores que permiten apreciar sus paisajes naturales.

Su oferta de turismo ecológico incluye actividades de aviturismo, agroturismo y ecoturismo, complementadas con rutas que llevan a los visitantes por zonas con arte rupestre, caminos reales y construcciones que narran la historia local.

Entre sus festivales más representativos se encuentran el de la ‘Chicha y el maíz’, Voces Labriegas, Requintos de Santa Rosa, Merengue Bailao, Festival XIUA, Festival de la Fresa, Hilo Dorado, Dama de la Papa y Azadón de Oro.

Estos recorridos por Girardot y Sibaté son solo la punta de la oferta turística y gastronómica que Cundinamarca tiene por ofrecer con sus 116 municipios que están llenos de cultura y diversidad.

