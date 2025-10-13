Un momento de tradición se convirtió en luto en Girardot (Cundinamarca), a raíz del trágico suceso ocurrido durante el desfile de carrozas del Reinado Nacional del Turismo. El infortunado accidente tuvo lugar el sábado 11 de octubre, cuando una tractomula sin la debida autorización se integró a la caravana, provocando la muerte de una ciudadana, debido al colapso de las barandas laterales del vehículo y la caída de las personas que viajaban en su planchón trasero.

La víctima fatal, identificada como María Alejandra García Mora, de 36 años, perdió la vida a causa de los múltiples traumas sufridos. Según el reporte de los organismos de socorro, la mujer, que presentaba una condición de talla baja, quedó atrapada bajo la multitud que cayó del vehículo.

El Cuerpo de Bomberos de Girardot fue el primer organismo en ofrecer versiones preliminares, señalando que la tractomula implicada pertenecía a un establecimiento comercial local. La investigación se centrará ahora en esclarecer las circunstancias exactas que llevaron a que el vehículo fuera usado con pasajeros en su parte trasera sin las condiciones de seguridad mínimas, provocando que las barandas cedieran por el peso o la manipulación.

El accidente, en el que al menos catorce personas resultaron heridas, puso en evidencia la falta de control sobre los vehículos que se integraron al desfile. Los lesionados fueron trasladados de urgencia a diferentes centros asistenciales de la ciudad, presentando contusiones y, en algunos casos, fracturas de gravedad, según información de Infobae.

En respuesta al lamentable hecho, la Alcaldía municipal y la organización del Reinado Nacional del Turismo emitieron un comunicado conjunto para deslindarse de cualquier responsabilidad logística sobre el vehículo. La comunicación oficial enfatiza que la tractomula “no fue acreditada ni autorizada para participar en el desfile“, según la notificación oficial.

Adicionalmente, la entidad que rige al municipio solicitó a los dueños del vehículo inmiscuido en el accidente que proporcionen toda la información necesaria para iniciar las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades de las autoridades y la Fiscalía y así establecer las razones de lo ocurrido.

