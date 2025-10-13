Esta escena, que algunos en redes sociales lo asemejaron con lo hecho por Ozzy Osbourne a un murciélago, ocurrió en Corozal (Sucre). En un video se observa cómo una habitante de calle le quitó la cabeza a una paloma de un mordisco, lo que despertó todo tipo de reacciones, pero en especial de rechazo, ya que se trata, claramente, de un momento de maltrato animal.

Dentro de lo cotidiano para los ciudadanos en estos repudiables casos es presenciar que abandonen perros en la carretera o les peguen de forma despiadada, pero algo como lo ocurrido con esta ave, es algo que pocos o nadie había presenciado, ya que la finalidad es hacer el daño sin ningún tipo de sentido.

En el suceso ocurrido en el parque central de Corozal (Sucre), se ve a la mujer en condición de calle caminando por la acera, cuando se agacha y saca una paloma que estaba teniendo entre sus piernas, la cual no se sabe con certeza si estaba viva o muerta. Posteriormente, le muerde la cabeza y se la arranca, todo a medida que unas personas la observaban e iban grabando, sin ocultar su impresión en el video.

Una vez que le quita la extremidad, la habitante de calle lanza el cuerpo sobre la avenida, sin asomo de pena o arrepentimiento. Luego, sigue caminando y se marcha. Los que grabaron la situación se acercaron hasta el ave y claramente se aprecia que era de verdad y no se trataba de un peluche o un juguete.

De acuerdo con la publicación hecha por Colombia Oscura en X, la mujer suele ser grosera con las personas que no le dan una moneda y arremete contra los locales comerciales.

Por su parte, los internautas no ocultaron sus opiniones: “Bienvenido de vuelta, Ozzy”, “sigan romantizando a los indigentes”, “las palomas son una plaga llena de enfermedades, parásitos, bacterias, etc. ¿Cuál es el problema?”, “el control de habitantes de calle es necesario en todos los municipios del país” y “está endemoniada”, son solo una parte de las reacciones que se leen en el ‘post’.

¿Cómo se hace una denuncia anónima por maltrato animal?

La ciudadanía en Colombia dispone de diversas vías para reportar casos de maltrato animal de manera confidencial y segura. La inmediatez es clave en situaciones de urgencia; por ello, la línea de emergencias 123 se establece como el canal principal para notificaciones que requieran intervención policial urgente, garantizando una respuesta rápida ante el peligro inminente que pueda sufrir un animal. Esta opción es fundamental para los reportes que demandan acción policial o de rescate en el momento.

Para denuncias que no revistan una urgencia inmediata o para formalizar el reporte con más detalles, el ciudadano puede optar por el ámbito digital. Una herramienta destacada es la Plataforma de Alerta de Maltrato Animal en Colombia (Pamac), un portal en línea diseñado específicamente para facilitar este proceso de forma anónima, permitiendo adjuntar evidencias y precisar la ubicación del hecho. Adicionalmente, se mantiene la vía del correo electrónico, dirigiéndose tanto a la Fiscalía General de la Nación para los procesos penales correspondientes.

