El incidente, capturado en video y rápidamente viralizado, no solo detuvo un acto de abandono, sino que también desató una ola de indignación en las plataformas digitales. La vía que conecta El Guamo (Tolima) y Neiva se convirtió en el escenario de un claro ejemplo de tenencia irresponsable, una problemática recurrente en las carreteras colombianas.

La imagen del perro persiguiendo al vehículo familiar que lo dejaba atrás es la más impactante del registro. El canino —de tamaño mediano, pelaje negro y patas color caramelo— corrió con angustia detrás del carro lo que hizo que una pareja que iba en moto actuara de inmediato al percatarse de la dimensión del sufrimiento del animal.

Las dos personas que iban a bordo de la motocicleta demostraron una valentía cívica al obligar al conductor a detenerse. La mujer, cuya voz de reclamo se escucha fuerte en el video, no solo exigió la rectificación del acto, sino que confrontó directamente la justificación moral de los ocupantes: “¡Señor, recojan el perro! ¿Por qué lo dejan ahí botado?“.

Un momento clave de la confrontación fue la presencia de un niño en la parte trasera del automóvil. Al ser interpelado por la motociclista sobre si deseaba que el perro subiera, el menor abrió la puerta, permitiendo el regreso inmediato del animal. Esta acción, impulsada por un menor, contrasta fuertemente con la conducta de los adultos responsables del vehículo, quienes habrían sido responsables de este terrible acto.

Es crucial recordar que el abandono de animales de compañía no es solo un acto de crueldad, sino un comportamiento tipificado y sancionable en Colombia. Leyes como la Ley 1774 de 2016 establecen que los animales son seres sintientes y penalizan el maltrato animal. De acuerdo con el Código Nacional de Policía y Convivencia, el abandono de mascotas puede acarrear multas considerables. El caso de El Guamo a Neiva pone de relieve la necesidad de aplicar y hacer cumplir estas normativas, transformando la indignación ciudadana en acción legal.

¿Cómo puedo denunciar el abandono de un perro?

En Colombia, el abandono de un perro está tipificado como una forma de maltrato animal, sancionada bajo la Ley 1774 de 2016. Para reportar estos casos, la ciudadanía dispone de varios canales. Si se trata de una emergencia o el animal se encuentra en riesgo vital inminente, la principal vía es la Línea Única de Emergencias 123. Para denuncias menos urgentes, en ciudades como Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) cuenta con líneas específicas y correos electrónicos. A nivel nacional, la Fiscalía General de la Nación a través del grupo Gelma (Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal) es la entidad clave para la investigación y judicialización, recibiendo denuncias telefónicas (como la línea 122) o a través de su página web. Es crucial que el denunciante recoja todo el material probatorio posible, como fotografías, videos con fecha y lugar, y testimonios, ya que la solidez de la evidencia es fundamental para que el proceso legal avance.

