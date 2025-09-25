Camilo Cifuentes se ha convertido en una revolución en las redes sociales, pues sus videos de ayuda siguen impactando a muchas personas precisamente por la generosidad y solidaridad que muestra.

Y es que Camilo llega a un sitio de comida, pide muchas porciones para ayudar a las personas y luego distribuye esos platos a los más necesitados, en un plan de, cómo dijo él, normalizar la ayuda.

Sin embargo, algo que lo caracteriza es ser anónimo, ya que él no quiere ser protagonista, sino solo el apoyo que le brinda a cientos de comerciantes, pero en las últimas horas sorprendió porque subió la primera fotografía de él a sus redes sociales.

Aprovechando el partido entre Once Caldas e Independiente del Valle, el creador de contenido se metió al camerino del Palogrande para que los jugadores le firmaran su camiseta, compartiendo la siguiente fotografía:

CAMILO CIFUENTES…. De quedar Campeón, Yo Afán No Tengo ! 50 Goles para llevar ! Tan bello Camilo ! pic.twitter.com/wcdE33cs0n — Fidelidad Blanca Once Caldas (@fidelidadblanca) September 24, 2025

Al final el resultado no fue el esperado, pero lo cierto es que es la primera vez que el creador de contenido, tan famoso, se muestra personalmente, aunque su rostro sigue siendo una incógnita.

Quién es Camilo Cifuentes

En un mundo saturado de ‘influencers’ que buscan ‘likes’ y fama efímera, Camilo Cifuentes emerge como una excepción luminosa. Este joven manizaleño de 28 años, cuyo nombre completo es Juan Camilo Jurado Cifuentes, ha conquistado millones de corazones en redes sociales con una fórmula simple y poderosa: ayudar sin rostro ni pretensiones.

Desde las bulliciosas calles de Manizales, Medellín y el Valle de Aburrá, Cifuentes recorre a moto los puestos de vendedores ambulantes y emprendedores informales, comprando en grandes cantidades sus productos para luego donarlos a habitantes de calle o regalarles dinero directamente.

Sus videos, cargados de calidez y espontaneidad, acumulan millones de reproducciones, pero él insiste: “El dinero es lo de menos. Yo afán no tengo”, una frase que se ha convertido en su sello personal, pronunciada con paciencia mientras espera que los beneficiarios preparen sus pedidos.

La trayectoria de Cifuentes no nació de un guion calculado, sino de un impulso genuino de solidaridad. Estudiante de tecnología en mecánica industrial en el Sena, este creador de contenido inició su labor social hace unos años, inicialmente con videos de humor que pronto evolucionaron hacia actos de generosidad impulsados por los valores inculcados por su familia. “Vengo de una familia muy amorosa que me ha enseñado que es mejor dar que recibir”, confiesa en entrevistas con medios como Telecafé.

Su equipo de apoyo es modesto pero inquebrantable: su mamá, su hermano, su novia y él mismo, quienes lo acompañan en esta misión discreta. Un punto de inflexión llegó cuando una joven seguidora le envió 200 mil pesos para continuar su trabajo, un gesto que usó para ayudar a dos personas y que se viralizó, catapultándolo a más de 4.2 millones de seguidores en TikTok, 800 mil en Instagram y 326 mil en Facebook.

El anonimato es el escudo que Cifuentes elige para su labor, un detalle que lo distingue en el ecosistema digital. Nunca muestra su rostro en los videos; solo quienes reciben su ayuda lo conocen en persona. “Lo prefiero porque los protagonistas son las personas. No quiero darme a lucir ni generar fama. El anonimato es libertad”, explica. Esta decisión ha potenciado la autenticidad de su contenido: no hay poses ni filtros, solo conversaciones genuinas con “mi niño” o “mi niña”, como él llama afectuosamente a los vendedores.

