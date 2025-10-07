Luego de la serie de polémicas predicciones anunciadas por la astróloga Mhoni Vidente, el mundo aguarda con ansiedad la llegada de octubre de 2025. Según la vidente, este mes estará marcado por eventos intensos y cambios significativos en diversas partes del globo.

Mhoni Vidente, reconocida por sus visiones espirituales, detalló ante los medios que este próximo octubre veremos la caída de regímenes en países como Venezuela y Cuba, por lo que habló de la posible muerte de Raúl Castro.

“Venezuela ya está en una etapa nueva. La única manera de que se pueda tumbar ese régimen es igual que como empezó, con un golpe de Estado”, indicó Mhoni Vidente, quien ya había hablado de la caída de Nicolás Maduro.

No obstante, la escena política no sería la única alterada, pues el ámbito astronómico también trae su dosis de misterio. Según las predicciones de Mhoni Vidente, el eclipse lunar del 31 de octubre, en combinación con una particular alineación planetaria y una Luna llena, ocurrirá en un fenómeno que no se observaba desde hace más de seis siglos.

La vidente advierte que tal disposición cósmica podría provocar sucesos impredecibles y trágicos. Al mismo tiempo, puso en alerta a sus seguidores al prever que octubre estará cargado de una energía “oscura” que podría desencadenar ataques, guerras o conflictos bélicos.

Mhoni Vidente predice la caída de un meteorito en México

En diálogo con El Heraldo de México, Moni Vidente también se refirió a un hecho puntual que ocurriría precisamente en ese país. Se trataría de un meteorito que caería el 21 de octubre.

“La Tierra está cambiando. Siguen las lluvias torrenciales, los aguaceros atípicos, los temblores… y además se han visto luces extrañas y objetos en el cielo que no son de este mundo. Todo tiene que ver con la energía del eclipse y el meteorito que viene el 21 de octubre”, indicó.

