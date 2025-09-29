El legado del gran astrólogo Walter Mercado continúa vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien se ha encargado de mantener la tradición de sus horóscopos diarios. Con su estilo único y heredando la sabiduría de Walter, Betty comparte mensajes de orientación y reflexión para cada signo zodiacal.

(Vea también: Por qué Walter Mercado sigue dando el horóscopo si está muerto; hay historia del más allá)

Estas son las predicciones de el último día del mes de septiembre con consejos prácticos en el amor, la salud, el trabajo y las finanzas. Además, encontrarás tus números de la suerte para atraer la prosperidad y el equilibrio que necesitas en tu vida.

Horóscopo de hoy 30 de septiembre por signos del Zodiaco

Aries

La energía lo acompaña y estará más activo que nunca. Organice sus ideas y atrévase a poner en marcha esos planes que ha postergado. La especialización en lo que ama hacer abrirá puertas económicas y de prestigio. Todo lo relacionado con medios de comunicación brillará para ti.

Números de suerte: 21, 7, 15.

Lee También

Tauro

La prudencia será su aliada. Antes de tomar decisiones importantes o unirse a alguien en proyectos o sociedades, busque asesoría legal para evitar pérdidas. Dar hará ganar en lo espiritual, y servir a otros abrirá caminos de abundancia.

Números de suerte: 44, 17, 26.

Géminis

Lo falso quedará atrás y la autenticidad guiará sus pasos. Nadie podrá manipularse. Su valentía para defenderse se verá recompensada y el amor verdadero estará a su lado. La familia se convertirá en su mayor soporte.

Números de suerte: 9, 1, 33.

Cáncer

En el amor podría sentirse a la deriva. Evite los romances pasajeros y enfóquese en una relación estable que le brinde paz. Si tiene pareja, huya de triángulos amorosos que solo traerán problemas.

Números de suerte: 48, 31, 25.

Leo

Llegan cambios positivos en su vida sentimental. Sus amigos serán una gran fuente de apoyo y demostrarán cuánto le aprecian. En lo laboral, las relaciones públicas pueden convertirse en una fuente de éxito económico.

Números de suerte: 7, 16, 4.

Virgo

Su vida social se intensifica y su carisma atraerá nuevas oportunidades. Podrá conocer personas influyentes que apoyarán su carrera o negocios. Es un momento favorable para inversiones y movimientos financieros.

Números de suerte: 18, 4, 39.

Libra

Uno de sus sueños está cerca de cumplirse. La perseverancia y la buena fortuna estarán de su lado. Sus talentos comenzarán a valorarse y su trabajo será reconocido y bien pagado. El pasado queda atrás, y con él, las lágrimas.

Números de suerte: 45, 28, 13.

Escorpio

La salud se convierte en prioridad. Es momento de dejar hábitos nocivos y optar por lo natural. La conexión con la naturaleza le recargará de energía. Cuide su cuerpo como el templo que es.

Números de suerte: 32, 16, 5.

Sagitario

Los negocios internacionales y los viajes serán favorables. Su visión amplia le abrirá puertas económicas. Pensar en grande le permitirá alcanzar logros significativos y aumentar tus finanzas.

Números de suerte: 12, 6, 39.

Capricornio



Equilibrar lo material y lo espiritual será clave. Su búsqueda personal le llevará a un despertar filosófico. En el amor vivirá experiencias intensas y sin restricciones, amando con libertad y sin prejuicios.

Números de suerte: 24, 18, 20.

Acuario

Las inversiones que haga ahora serán fructíferas. Aunque surjan obstáculos, su disciplina y rectitud le permitirán vencerlos. Su generosidad hacia la familia y los mayores se intensificará.

Números de suerte: 10, 5, 20.

Piscis

La disciplina será su mejor aliada. Alcanzará lo que le propongas gracias a su determinación. En el amor encontrará pasión y dulzura. Personas que aporten paz y crecimiento llegarán a su vida.

Números de suerte: 11, 50, 2.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.