Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora de Walter Mercado, mantiene vivo su legado con el horóscopo diario. Las predicciones para este jueves traen mensajes de reflexión, crecimiento espiritual y alertas importantes para cada signo, acompañados de sus números de la suerte.

Este 25 de septiembre los astros se alinean para traer cambios importantes en el amor, la salud, la prosperidad y el crecimiento personal. Cada signo del Zodiaco recibirá mensajes que lo invitan a tomar decisiones con mayor claridad, a proteger su energía y a confiar en que lo mejor está por llegar. Además, encontrarás tus números de la suerte para aprovechar las oportunidades del día.

Aries

Los astros lo invitan a actuar con franqueza y transparencia. Evite guardar secretos que puedan afectarte o lastimar a otros. La sinceridad será su mejor aliada. Números de la suerte: 32, 14, 1.

Tauro

Personas oportunistas intentarán acercarse, pero su fortaleza le permitirá superar cualquier obstáculo. Ganará respeto y reconocimiento por su carácter firme. Números de la suerte: 33, 1, 9.

Géminis

Un deseo que pidió al universo está por cumplirse. Una persona especial traerá luz y un nuevo sentido a su vida personal y profesional.

Números de la suerte: 19, 46, 31.

Cáncer

Siguen pendientes algunas situaciones que le causan tensión. No cargue solo con todo; busque apoyo en personas de confianza o en profesionales. Números de la suerte: 26, 9, 15.

Leo

Está en una búsqueda interior que le ayudará a descubrir una parte de usted desconocida. Aprenda a soltar y confíe en proyectos creativos que llegan a su vida. Números de la suerte: 7, 25, 11.

Virgo

Su madurez emocional y espiritual le permite proyectar calma y seguridad. Inspire a los demás con esa serenidad que hoy le acompaña. Números de la suerte: 41, 39, 24.

Libra

El amor está de su lado. Esa persona en la que piensa también piensa en usted. Atrévase a dar el primer paso y deje a un lado la timidez. Números de la suerte: 4, 13, 27.

Escorpio

Aléjese de personas negativas y críticas que solo buscan crear discordia. Escuche su intuición y proteja su energía de comentarios malintencionados. Números de la suerte: 5, 30, 12.

Sagitario

Su vitalidad es admirada, pero evite sobrecargarse. Dedique tiempo a relajarse y equilibrar su cuerpo y mente. Números de la suerte: 15, 3, 39.

Capricornio

Será un día agitado, pero con organización todo saldrá bien. Mantenga en orden sus documentos y pertenencias para evitar contratiempos. Números de la suerte: 9, 50, 33.

Acuario

Está en proceso de recuperación y crecimiento. No se detenga: lo que parecía una herida se transformó en una gran lección para su vida. Números de la suerte: 39, 10, 13.

Piscis

La presión acumulada puede afectar su salud. Encuentre un escape en actividades que disfrute: leer, cantar, ver cine o meditar. Números de la suerte: 16, 28, 2.

