Alfredo Molano Jimeno, cónsul de Colombia en México, comentó en Blu Radio que lo ocurrido con los artistas B-King y Regio Clown apunta a algo más profundo que un simple ajuste de cuentas. Según el diplomático: “Hay mucho más que un simple crimen”, y pidió que la investigación no se quede en hipótesis superficiales.

Molano Jimeno subrayó que el caso tiene matices de alta peligrosidad y riesgo institucional, además de que los cuerpos de Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Juan Luis Herrera (Regio Clown) fueron encontrados el pasado 17 de septiembre, aunque sus identidades solo se confirmaron hasta el lunes 22 de septiembre. El Cónsul agregó para la emisora citada que esa brecha temporal dificulta las líneas de investigación y acentúa la necesidad de actuar con cautela y profundidad.

Hasta ahora se presume que alguien concertó una cita con los artistas, luego de que estos salieran de un gimnasio en Polanco, sector exclusivo de Ciudad de México, y les envió un vehículo para recogerlos. Esa sería la última conexión en que los familiares supieron de ellos. Ese momento marca el inicio de un vacío informativo para las autoridades, sostuvo el cónsul en Blu Radio.

Alfredo Molano Jimeno planteó que los cuerpos fueron hallados en la capital mexicana y que tomó días triangular datos con fichas de búsqueda enviadas por la Fiscalía local para asegurarse de su identificación. Además, manifestó para la cadena radial que esa triangulación fue clave para confirmar que los fallecidos eran los artistas buscados. Por otro lado, el diplomático colombiano descartó que el crimen se reduzca a microtráfico: “No tiene esas características”, dijo.

“Lo que a mí no me suena, es que esto se trate de un ajuste de cuentas por microtráfico, no tiene esas características a mi juicio, creo que esto requiere una investigación de verdad compleja en la que hay que poner en orden una serie de elementos que resultan bastante preocupantes, pero yo no creería que sería un asunto de microtráfico y menudeo”, concretó Molano en Blu Radio.

Además, pidió que no se enfoque la investigación en hipótesis débiles. Por otro lado, Molano insistió en Blu Radio que los indicios muestran una estructura criminal más compleja, que impone retos para las autoridades mexicanas y colombianas.

Otro punto que destacó el diplomático en Blu Radio es el hallazgo de un mensaje alusivo a La Nueva Familia Michoacana, un grupo criminal mexicano, en los cuerpos. Para el cónsul, esa referencia no puede interpretarse aisladamente debido al conflicto territorial en Michoacán y su conexión con rutas del Pacífico hacia el Estado de México, donde operan mafias con vínculos internacionales.

Jimeno urgió en que la investigación avance con criterio técnico, profundo y coordinado entre autoridades mexicanas y colombianas. “Tiene coincidencia con una zona que pasa por un conflicto de alta intensidad que tiene relación con Colombia”, sentenció para Blu Radio el cónsul de Colombia en México.

