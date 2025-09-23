La tragedia que rodea el asesinato de Byron Sánchez, conocido en la escena urbana como B-King, y del DJ caleño Jorge Luis Herrera, llamado Regio Clown, causó gran impacto en Colombia y México. En entrevista concedida a Voz de Fondo pódcast, el periodista Sergio Ortiz, de Noticias RCN, reveló que el mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, teme por su vida y mantiene su ubicación en reserva.

De acuerdo con lo contado por Ortiz en el pódcast, Gallego sigue en México, pero no comparte su paradero, salvo con la familia del rapero. “Me encuentro en un lugar que no he dado a nadie, solo a la familia de Byron, porque también temo por mi seguridad”, señaló en el diálogo difundido por el programa.

En la conversación, también se recordó que B-King viajó a México el 11 de septiembre para cumplir compromisos musicales durante las fiestas de independencia. Allí se encontró con Regio Clown, quien llevaba tres años residiendo en la capital mexicana y fue clave para abrirle puertas en escenarios locales.

Según lo dicho por Ortiz en Voz de Fondo pódcast, el 16 de septiembre ambos artistas salieron de un hotel hacia un gimnasio en la zona de Polanco. “Ellos subieron videos en el gimnasio y después no se supo más”, indicó. Agregó que, en ese momento, el mánager Juan Camilo Gallego supo que luego del entrenamiento, ambos salieron del lugar y pensó que irían a almorzar, y después se encontraron con unos amigos del DJ.

Desde ese momento no hubo noticias de su paradero, hasta que un día después aparecieron sin vida en Cocotitlán, Estado de México.

La entrevista también expuso que entre las hipótesis que circulan está la presunta participación del cártel de Michoacán, pues se reportó que los cuerpos tenían marcas con iniciales de este grupo. Sin embargo, las autoridades mexicanas aún no han confirmado esa versión.

Ortiz mencionó que también existen rumores sobre vínculos de B-King con Camilo Torres, alias “Fritanga”, exintegrante del ‘Clan del Golfo’, así como amenazas recibidas en el pasado por Marcela Reyes, DJ y expareja del rapero.

Marcela Reyes, quien sostuvo una relación de siete años con el artista, escribió en redes sociales un mensaje de despedida: “Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada en medio de un mundo lleno de ruido. Solo encuentro refugio en Dios”.

El propio Gallego, citado por Ortiz en Voz de Fondo pódcast, también se despidió en redes: “Tu energía, tu persona, la bondad y la humanidad con que me tratabas marcaron mi vida para siempre. Te voy a extrañar y tu legado vivirá por siempre”.

La conversación cerró con un llamado urgente de Ortiz a cuidar la vida del mánager. Según sus palabras, Gallego es quien puede aportar información clave sobre los últimos momentos de Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera, pero también asegura que teme convertirse en la próxima víctima.

