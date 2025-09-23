La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó en las últimas horas el hallazgo sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y su colega Regio Clown.

Los cuerpos fueron encontrados en el municipio de Cocotitlán, una zona rural ubicada al oriente del Estado de México, a casi dos horas de Polanco, barrio de Ciudad de México en el que ambos fueron vistos por última vez.

La desaparición de los músicos se reportó el 16 de septiembre, después de que salieran de un gimnasio en Polanco, donde se hospedaban tras haber ofrecido un concierto dos días antes. Ese mismo día se produjo la última comunicación con sus familias, lo que encendió las alarmas tanto en Colombia como en México y llevó a iniciar una búsqueda binacional.

Las imágenes difundidas en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), mostraron el operativo de las autoridades en la zona rural donde fueron hallados los cuerpos. La noticia causó conmoción en el mundo del entretenimiento y dejó una profunda huella en quienes compartieron escenario y momentos personales con los artistas.

Por su parte, la presentadora Nanis Ochoa, amiga cercana de Reyes y quien también tuvo la oportunidad de compartir con el cantante, se pronunció con un mensaje que sorprendió a muchos por su tono de advertencia. La paisa manifestó su tristeza y, al mismo tiempo, rechazó los comentarios malintencionados que surgieron tras conocerse la noticia.

“Muy triste, lo conocí por Marcela, y era muy querido. Además, es muy lamentable que las personas estén juzgando sin saber realmente lo que pasó. Ojalá no pase otra tragedia por la gente estar suponiendo”, expresó Ochoa.

Sus declaraciones pusieron sobre la mesa la preocupación por el impacto de los señalamientos y rumores que circulan en redes sociales tras la tragedia, un fenómeno que suele acompañar este tipo de casos y que, según ella, puede provocar nuevas consecuencias dolorosas.

¿Qué dijo Marcela Reyes, exesposa de B-King?

Una de las voces más esperadas tras la confirmación de la tragedia fue la de Marcela Reyes, reconocida DJ colombiana y expareja de B-King. A través de su cuenta de Instagram, la artista expresó un doloroso mensaje que reflejó la magnitud de la pérdida:

“Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada. En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras”, escribió Reyes.

Posteriormente, agregó una reflexión en la que señaló que, mientras la vida continúa para los demás, ella carga con una serie de pruebas personales: “Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios”.

Las palabras de la DJ se viralizaron rápidamente, despertando mensajes de apoyo de sus seguidores y de la comunidad artística que reconoció no solo el talento de B-King, sino también su cercanía con quienes hicieron parte de su vida.

Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores en Colombia y México se unen en el duelo, recordando el legado musical de los artistas y pidiendo respeto en medio del dolor.

