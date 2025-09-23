El asesinato de los dos artistas colombianos está siendo investigado por las autoridades mexicanas, pero mientras esto sucede, algunos detalles que se van conociendo hacen pensar que su crimen está relacionado con alguna situación vinculada al narcotráfico.

La idea surge por un mensaje que encontraron junto a sus cuerpos, en Cocotitlán, a más de una hora de Ciudad de México, en el que se les acusa a B-King y a Regio Clown de “chapulines y vendedores”.

El periodista Carlos Jiménez, experto en casos judiciales, es el que ha dado varios detalles relevantes en el caso. Ahora, él publicó unos chats en los que Regio Clown hablaba de “hacer negocios” y señalaba que se iba a reunir con varias personas. La conversación la tuvo el DJ (Jorge Luis Herrera es su nombre de pila) con su pareja y allí le contaba que se iba a reunir con alias “comandante”. El nombre de por sí, ya no era un buen augurio, pero a él no le importó, pues tenía claro su plan.

En la conversación, Regio Clown hablaba de ir a un restaurante, por lo que no es claro qué camino tomó para llegar a Cocotitlán, donde finalmente encontraron el cuerpo sin vida de estos dos hombres.

Poca información hay sobre el vínculo de B-King con estos negocios, pues la conversación de Regio Clown se veía como un asunto personal, sin embargo, la expareja de Marcela Reyes estaba en México con el DJ haciendo diferentes presentaciones, como había sucedido el fin de semana anterior.

Estas son las conversaciones de Regio Clown:

Por el momento, ni la familia de B-King ni de Regio Clown han hecho referencia a estas revelaciones, pues están en todo el trámite de la repatriación de los cuerpos. De hecho, el cuerpo de DJ caleño no ha podido ser identificado, pues su familia está en Colombia. El del cantante sí fue identificado por su familia.

La misma presidenta Claudia Sheinbaum le ha pedido a la Policía de México que investiguen a fondo el caso para saber qué fue lo que ocurrió con estos dos jóvenes, pero la carta mencionada da una idea de que detrás de este crimen estaría la Familia Michoacana, una organización criminal que quiere ganar terreno entre los varios grupos criminales y narcotraficantes que dominan México.

Las dudas que aún se tejen sobre este crimen son muchísimas, pero se espera que con el pasar de los días se aclare qué fue lo que pasó entre Polanco (donde fueron vistos por última vez) y Cocotitlán.

