El asesinato de los reguetoneros colombianos Byron Sánchez Salazar, más conocido como B-King y Jorge Luis Herrera Lemus, llamado ‘Regio Clown’, ha despertado una serie de inquietudes y pronunciamientos por parte de varios entes, entre ellos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien vinculó el caso con el narcotráfico, y criticó la política prohibicionista conocida como “guerra contra las drogas”. “Esta política sigue produciendo más muertes juveniles que la lucha directa contra el narcotráfico”, expresó Petro.}

Los cuerpos de los artistas fueron encontrados el 17 de septiembre en la Ciudad de México, un día después de su desaparición, e identificados oficialmente el 22 de septiembre. La aparente crueldad del caso ha conmocionado a la sociedad colombiana y ha producido un revuelo en la escena del reggaetón, afectada por una cadena de actos violentos que parecen estar cada vez más presentes en su contexto.

Gustavo Petro también sugirió que los músicos fueron víctimas de mafias multinacionales crecientes en América Latina, vinculándolas al consumo ilegal de drogas en Estados Unidos y a la decadencia social. “Ambos artistas desaparecieron luego de un concierto en Sonora, México”, recordó el mandatario.

El involucramiento de B-King con supuestas actividades de narcotráfico es actualmente objeto de investigación tanto por parte de la Fiscalía de México como por las autoridades colombianas. Se conoce que el reguetonero alegaba ser sobrino de la primera esposa de Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga’, un reconocido capo del ‘clan del Golfo’ que pagó una condena en Estados Unidos y que se encuentra prisionero en Colombia, en la cárcel de Itagüi, según informó El Tiempo.

Esta mujer fue identificada como Diana Lucía Salazar Cárdenas, la cual fue procesada lavado de activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato. De hecho, en la Fiscalía reposa el escrito de acusación y preacuerdo con fecha del 27 de agosto, de acuerdo con el rotativo.

En la escena del crimen, las autoridades encontraron un cartel donde se leía “vendedores y chapulines“, firmado con las iniciales “La F.M.”, que se asocian a la organización criminal mexicana llamada ‘Familia Michoacana’, presuntamente responsables del asesinato, como se dijo en el citado medio.

A su vez, en Colombia se investiga un mensaje que B-King publicó en su cuenta de la red social ‘X’ el 9 de mayo, donde mencionaba haber recibido una amenaza por WhatsApp referente a problemas con su expareja, la famosa DJ Marcela Reyes y una persona en prisión, de acuerdo con el periódico.

Mientras las investigaciones avanzan, las familias de ambos artistas piden la pronta repatriación de sus cuerpos. El doble homicidio, además de su impacto en la opinión pública, ha dejado un vacío en la escena musical, al tiempo que resalta la urgente necesidad de abordar con más eficacia la lucha contra las mafias y el narcotráfico.

