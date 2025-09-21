En los últimos días, se conoció la desaparición del cantante de música urbana Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B-King, en Ciudad de México.

El artista, de 31 años, es reconocido en la escena urbana no solo por su estilo, sino también por la relación sentimental que sostuvo durante más de siete años con la DJ Marcela Reyes.

El joven fue visto por última vez el 16 de septiembre en Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, donde se encontraba de gira para promocionar sus más recientes trabajos musicales.

Según versiones preliminares, Sánchez estaba en compañía de Jorge Luis Herrera, conocido en el medio artístico como Regio Clown, cuando ambos desaparecieron luego de salir de un gimnasio en la capital mexicana.

Ante la incertidumbre, varios usuarios en redes sociales recurrieron a la médium Ayda Valencia, reconocida por su participación en el programa ‘Ellos están aquí’, para preguntarle si podía aportar alguna orientación sobre el paradero del cantante y su compañero.

“Al canalizar su energía, lamentablemente veo oscuro, oscuro, oscuro. Me da mucha sensación de angustia, de miedo. En la cabeza estoy todo el tiempo como: ‘me van a matar, me van a matar’. Una sensación de mucha angustia”, expresó Valencia.

La médium añadió que para ella “ver oscuro no es una buena señal”: “Creo, por lo que estoy sintiendo, que él ya no está en este plano. Lo que siento es como si no estuviera vivo”.

No obstante, aclaró que esta percepción no constituye una verdad definitiva y manifestó su deseo de estar equivocada. “Lo que sentí no es nada bueno”, concluyó.

¿Qué pasó con Marcela Reyes y B-King?

La historia entre Marcela Reyes y B-King ha sido mediática desde su ruptura en enero de este año. La DJ señaló en su momento que la separación se dio por una supuesta infidelidad con Karina García, participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

B-King lo negó y, en respuesta, afirmó que el fin del noviazgo obedeció a otros problemas, entre ellos conductas que, según él, afectaban la relación.

La situación desató especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios han insinuado que Reyes tendría alguna responsabilidad en lo ocurrido con el cantante. Ante ello, la DJ se pronunció de forma tajante: “No tengo nada que ver con esto. Me duele que inventen cosas cuando lo importante es encontrarlo”.

Amigos cercanos a la artista, como Javier Gómez, conocido como ‘El Javi’, también salieron en su defensa. “Dejen de culpar a Marcela. No existen pruebas de nada y lo único que debería importar es que B-King aparezca pronto”, afirmó.

