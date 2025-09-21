Claudia Lozano, reconocida presentadora de ‘Show Caracol’ en Noticias Caracol, enfrentó en los últimos días un delicado problema de salud que la llevó a permanecer en una unidad de cuidados intensivos en una clínica de Bogotá.

(Vea también: Video del momento difícil que vive Claudia Lozano, presentadora de Caracol TV, en UCI)

La difícil situación que vivió la comunicadora fue revelada por Ariel ‘Gordo’ Osorio en su programa ‘La Corona TV’: “Claudia está luchando por su vida en este momento”, dijo en la emisión del 19 de septiembre. También comentó que sus padres no habían podido acompañarla, pues su papá se sometió a una cirugía días antes.

Luego de dos días de incertidumbre, se conoció que Claudia Lozano había sido diagnosticada en junio con trombosis venosa, condición que le ocasionó varios coágulos. Debido a esto, tuvo que ser operada de urgencia el pasado 18 de septiembre.

De acuerdo con El Tiempo, la intervención duró siete horas y, al día siguiente, la periodista fue trasladada a una UCI, donde su estado permaneció reservado. Una noticia alentadora que publicó el diario es que Lozano ya está fuera de peligro.

Por su parte, la revista Vea informó que una fuente cercana confirmó que la presentadora “está con su familia recuperándose”.

¿Qué pasó con Claudia Lozano?

La periodista y presentadora de ‘Show Caracol’ tuvo que ser operada de emergencia luego de una complicación relacionada con la trombosis venosa que le fue diagnosticada en junio de 2025.

Lozano, de 43 años, había comentado en entrevistas anteriores que padece endometriosis, una enfermedad que afecta la parte exterior del útero y puede causar fuertes dolores en las mujeres. Incluso, contó que esta afección casi le cuesta la pérdida de un riñón.

Hasta el momento no se ha confirmado si la endometriosis tuvo relación con la trombosis venosa.

