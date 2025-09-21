La periodista recordó en una entrevista con La Red que, a los 23 años, justo cuando empezaba su carrera profesional, enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida: convertirse en madre soltera.

“Fue un choque muy duro para mí. Sentí que se me caían las paredes de la casa encima. Jamás dudé en tener a mi bebé, pero sí fue muy duro. Yo no quería que él creciera en medio de una relación complicada, así que decidí afrontarlo sola”, relató.

Con el paso de los años, su hijo se convirtió en su motor, pero también en la razón por la que dejó de creer en el amor. “Yo pensaba: ¿quién va a querer estar con una mujer que ya tiene un hijo? Cerré ese capítulo y dije: ‘apague y vámonos’”, confesó.

El destino, sin embargo, tenía otros planes. En el noticiero, José Miguel Polanco, colega suyo, intentaba ganarse su confianza. Catalina, que se mostraba reacia a cualquier invitación, lo esquivaba con excusas relacionadas con el trabajo o su hijo.

La cercanía obligada por la pandemia cambió las cosas. Empezaron a compartir más tiempo, a conversar y a fortalecer una amistad que pronto se transformó en algo más. “De repente empecé a encontrar chocolatinas en mi puesto, pequeños detalles. Yo le dije que no quería nada serio, pero él insistió con paciencia y cariño”, contó.

Su relación, que al principio fue un secreto dentro del equipo de trabajo, pronto se hizo evidente. En 2022 se casaron, consolidando lo que Catalina hoy no duda en llamar “el amor de mi vida”.

Catalina Vargas y José Miguel Polanco: pareja revela sus planes

Más allá de la pareja, lo que terminó de conquistarla fue la forma en que José Miguel se relacionó con su hijo. “Es un hombre muy familiar, entregado. Lo adora, lo ve como su propio hijo. Para mí lo más importante era que él pudiera disfrutar de una familia, algo que en algún momento pensé que no iba a lograr. Hoy eso es lo mejor del mundo”, expresó con emoción.

Aunque hace un año y medio José dejó Caracol para asumir un nuevo reto profesional, el vínculo entre ambos se ha fortalecido. Ahora comparten un nuevo sueño: tener un hijo juntos.

“Él siempre dice que quiere un bebé ya mismo, sería su mayor felicidad. Confiamos en que los tiempos de Dios son perfectos y que cuando llegue será maravilloso. Ese bebé va a ser el más deseado del universo”, aseguró Catalina.

