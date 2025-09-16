Veinte años después de haberse despedido de ‘Día a día‘, Marcela Sarmiento regresó al programa matutino que la acompañó en una de las etapas más significativas de su carrera. Su visita estuvo cargada de nostalgia y emociones, al punto de que la presentadora no pudo contener las lágrimas al revivir los momentos que la alejaron de la televisión en 2005.

Durante la conversación, Marcela se quebró cuando le mostraron imágenes de su paso por el programa. Recordó las madrugadas de trabajo, cuando debía estar lista desde las 4:00 de la mañana, y compartió con cariño anécdotas al lado de Jota Mario Valencia, a quien describió como “un general muy disciplinado”. Para ella, aquella etapa significó un aprendizaje enorme, lleno de esfuerzo y compromiso, que la marcó profundamente.

¿Por qué se fue Marcela Sarmiento de ‘Día a día’?

Sin embargo, detrás de su salida de ‘Día a día’ existía una razón dolorosa que hasta hoy sigue siendo difícil de narrar: la pérdida de su hijo Miguel Nieto. Marcela reveló que en 2005 atravesó un embarazo que terminó de manera trágica. “El cordón umbilical era muy largo y, el día del parto, se formó un nudo que no se pudo detectar. No fue culpa de nadie, pero Miguel no nació con vida”, confesó con la voz entrecortada.

La presentadora explicó que ese hecho cambió su vida para siempre y transformó no solo su manera de ver el mundo, sino también la de su familia.

“Durante el embarazo yo repetía: ‘Miguel, cámbiame la vida’, y lo hizo. Desde ese momento nada volvió a ser igual. Uno no regresa a ser la misma persona después de perder un hijo; cambia la perspectiva sobre la muerte, el presente y el sentido de la existencia”, dijo con profunda sinceridad.

El 6 de junio de 2005 fue la última vez que estuvo en el set de ‘Día a día’ y desde ese momento no regresó. Poco después se marchó a Estados Unidos con Alejandro y u hija, Paulina en busca de un nuevo comienzo. Aunque pasaba por un buen momento profesional, confesó que se sentía “desnuda de alma, vida y corazón”, incapaz de darle la cara al público después de vivir un duelo tan fuerte. “Estaba cansada física y emocionalmente y no podía volver. No me sentía preparada para enfrentar las cámaras”, añadió.

Marcela reconoció que ese episodio le dejó humildad y un aprendizaje doloroso, pero también invaluable. Con el paso de los años, encontró en la escritura y en proyectos como su pódcast nuevas formas de sanar y compartir su experiencia. “Nunca imaginé escribir un libro ni hablar de esto en público, pero la vida me llevó por ese camino. Entendí que, aunque hay momentos de felicidad, también hay pruebas muy duras que cambian nuestro destino”, reflexionó.

Hoy, en 2025, Marcela volvió a ‘Día a día’ al finalizar el verano en Estados Unidos, convencida de que el destino acomoda las cosas a su manera. Su reencuentro con el programa fue un recordatorio de que el dolor, aunque nunca desaparece, puede convertirse en fuerza para seguir adelante y en un mensaje de esperanza para quienes atraviesan momentos similares.

