La vida personal de los presentadores de la televisión colombiana suelen ser temas de interés para los seguidores de la pantalla chica, en temas que toman cada vez más vigencia en redes sociales.

Es por eso que las figuras de ‘Día a día’, que hace poco se sinceraron en medio de una celebración, tampoco pasan desapercibidas en ese sentido para los fanáticos a nivel nacional.

Un caso especial es el de Marcela Sarmiento, que pasó hace algunos años por el programa matutino de Caracol Televisión, conmovió a Colombia y le abrió a ella el camino a un cambio clave.

Lee También

Marcela Sarmiento, expresentadora de ‘Día a día’: qué pasó con ella

La periodista colombiana ofreció desde su sitio web personal un perfil acerca de cuáles son las actividades que lleva a cabo en la actualidad después de su paso profesional a nivel nacional.

“Soy panelista de ‘Sin rollo’, un segmento diario de discusión de noticias de entretenimiento, estilo de vida y actualidad para el programa ‘Despierta América’ en Univisión. En la plataforma de ‘streaming’ VIX soy copresentadora de ‘Sin rollo extra'”, explicó en ese espacio.

Esta es una postal donde la comunicadora muestra desde su cuenta personal de Instagram cómo convive en su diaria labor en esa reconocida cadena televisiva estadounidense.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marcela Sarmiento (@marcelasarmiento)

Sin embargo, su llegada a Estados Unidos estuvo motivada por un doloroso episodio en su vida, cuando sufrió la pérdida de su hijo en 2005, cuando era presentadora de ‘Día a día’.

“Hay un accidente en mi barriga y se enreda el cordón umbilical y Miguel [el bebé] no recibió más oxígeno y murió”, contó en entrevista con ‘Despierta América’, donde revivió ese hecho.

La comunicadora contó que apareció durante todo el paso del embarazo en el programa matutino de Caracol Televisión, por lo que decidió irse del país cuando vivió ese duro momento.

“Es poco superable, en el fondo no lo superas, uno aprende a vivir con esa situación, uno aprende a vivir con ese dolor. Yo tuve que salir de Colombia para poder recuperarme porque yo estaba muy triste, estaba muy mal”, afirmó.

Aún así, en 2016, ya como madre de sus dos hijas, la presentadora pasó por otro triste hecho cuando su esposo, Alejandro Nieto, falleció cuando ella estaba en España y él, en Estados Unidos, país en el que habían decidido radicarse. El caso se presentó cuando él estaba en el gimnasio, se desmayó y no pudieron reanimarlo.

“Yo me quedé en blanco… Lo que estaba pasando no era una película de terror, no era una cosa inventada, era una cosa real y me estaba pasando a mí”, relató la periodista.

Sarmiento, a pesar de esos fallecimientos, ha seguido adelante junto a Paulina y Florencia, sus hijas, con quienes vive en Miami (Estados Unidos) después de alejarse de duros momentos. Desde el minuto 5 de este video, se da la narración.