El exparticipante de Alpha, conocido como ‘Lucho’, reapareció recientemente en el programa matutino ‘Día a Día‘, donde habló abiertamente sobre su experiencia en el ‘Desafío‘ y respondió a las inquietudes que muchos seguidores tenían sobre su vida sentimental.

Durante la entrevista, el exconcursante del ‘Desafío‘ reveló si está dispuesto a darse una oportunidad con Valentina, con quien tuvo una notable cercanía en el ‘reality’, o si, por el contrario, sus planes van en otra dirección.

Lucho salió oficialmente de ‘La ciudad de las cajas‘ el pasado 10 de septiembre, en el mismo ciclo en el que fue eliminado ‘Gero’. Luego de su salida, fue invitado al set del matutino de Caracol Televisión, donde compartió anécdotas, habló de lo que vivió en la competencia y, sobre todo, de lo que ocurrió en ‘El Cubo de ditu‘ un espacio donde tuvo la oportunidad de compartir más de cerca con María C., a pesar de que ambos pertenecían a equipos distintos.

¿’Lucho’ seguirá con Valentina, luego de lo de María C.?

La conversación tomó un rumbo interesante cuando los presentadores Iván Lalinde, Carlos Calero, Catalina Gómez, Carolina Cruz y Carolina Soto aprovecharon para cuestionarlo sobre cómo planea manejar esta situación, en especial con Valentina, quien aún sigue dentro del ‘reality’.

Uno de los conductores fue directo y le preguntó: “¿Cómo le vas a aclarar a Valentina? Porque es que puede oscurecerse con esa aclarada, puede llegar un nubarrón y caer una tormenta encima tuyo”.

Ante esta inquietud, ‘Lucho’ no evadió la pregunta y respondió con franqueza:

“Yo siempre he dicho que la base de todo es la comunicación. Independientemente de la decisión que ella quiera tomar, para mí lo fundamental es dialogar, hablarlo y llegar a un punto de entendimiento”, expresó el exdesafiante.

El exintegrante de Alpha también recordó que, por ahora, solo le queda esperar a que Valentina salga del ‘Desafío’ para poder explicarle personalmente lo ocurrido. Según mencionó, no quiere precipitarse ni adelantarse a conclusiones, ya que cree que lo más importante es que ella pueda escuchar su versión directamente y sin intermediarios.

Sin embargo, Carolina Cruz le recordó que existen registros de lo que sucedió en El Cubo, lo cual inevitablemente hará que Valentina conozca los hechos por sí misma tarde o temprano.

En medio de la conversación, ‘Lucho’ fue más allá y habló sobre cómo visualiza su vida sentimental en el corto plazo. Aunque muchos esperaban que confirmara un interés amoroso hacia Valentina, él fue claro al expresar que, en este momento, su prioridad es enfocarse en sí mismo:

“Quiero continuar mi camino solo, concentrarme en lo que realmente quiero y en mi prioridad, que es aprovechar esta oportunidad para salir adelante”, señaló. Con estas palabras, dejó entrever que su interés principal no está en iniciar una relación, sino en trabajar en sus proyectos personales y en su futuro.

No obstante, eso no significa que cierre completamente la puerta a un vínculo con Valentina. El exconcursante puntualizó que no descarta mantener una amistad con ella, ya que valora los buenos momentos compartidos durante la competencia.

Para él, lo más importante es conservar ese respeto y la complicidad que nació en el ‘reality’, independientemente de lo que pueda suceder en el plano romántico.

En definitiva, la visita de Lucho a ‘Día a día‘ sirvió para despejar dudas y aclarar rumores sobre su situación sentimental. Aunque dejó claro que no tiene intenciones de iniciar una relación en el corto plazo, sí manifestó su interés en hablar con Valentina para contarle de primera mano lo que pasó en El Cubo.

Su posición, basada en la comunicación y la honestidad, fue bien recibida por los presentadores y por los seguidores que siguen de cerca cada detalle de lo que ocurre dentro y fuera del ‘Desafío’.

Con su estilo directo y sincero, Lucho demostró que, más allá de la polémica, está decidido a priorizar su bienestar personal y su futuro, sin dejar de lado la posibilidad de mantener lazos de amistad con quienes marcaron su paso por la competencia.

