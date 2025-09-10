La expectativa por lo que será ‘La casa de los famosos 3’ empieza a crecer entre los seguidores del ‘reality’ de convivencia, y recientemente el programa ‘Lo sé todo’ entregó detalles sobre quiénes podrían ser los nuevos participantes. En una conversación en Instagram, Alejandra Serje y Oswaldo Martínez hablaron de los nombres que estarían en la mira de los productores para integrar el elenco de la próxima temporada.

Según Oswaldo, las fuentes cercanas al programa aseguran que los nombres corresponden a actores y actrices con una larga trayectoria en la televisión nacional. “Son personajes muy conocidos de la farándula nacional, con una vasta trayectoria en las pantallas. Los han llamado, los quieren ahí, pero aún no se ha concretado nada”, señaló durante la transmisión.

Dentro de la lista aparece el legendario Germán Escallón, recordado por personajes icónicos en producciones de humor. También estaría Gustavo Ángel, actor que hizo parte de novelas como ‘Hasta que la plata nos separe’. A ellos se sumaría Paola Dulce, actriz y cantante que fue presentadora del programa infantil ‘Club 10’.

La lista revelada por ‘Lo sé todo’ se completa con otras figuras de gran reconocimiento: Renata González, modelo y presentadora; Xilena Aycardi, actriz con amplia experiencia en producciones dramáticas; Rosmery Bohórquez, quien también ha dejado huella en la pantalla; además de Nórida Rodríguez y Linda Lucía Callejas, dos intérpretes con sólida carrera en el mundo de la actuación.

¿Dani Duke, en ‘La casa de los famosos 3’?

Dani Duke, una de las influenciadoras más reconocidas de Colombia, volvió a ser centro de rumores sobre su posible ingreso a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’ Colombia. Con millones de seguidores y un estilo directo que suele generar conversación en redes sociales, su nombre ha sido mencionado en varias ocasiones como un fichaje llamativo para el ‘reality’.

En medio de la insistencia de sus fans, la creadora de contenido respondió a través de una dinámica de preguntas en sus redes, aclarando que hasta el momento no ha recibido una propuesta formal, aunque acompañó su mensaje con una encuesta para conocer si sus seguidores quisieran verla en el programa.

