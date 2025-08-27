En redes sociales hubo sorpresa ante la reaparición de ‘la Liendra’, quien volvió luego de anunciar hace algún tiempo que se retiraría de las plataformas digitales. El influenciador encendió las alarmas, pues las imágenes que difundió son impactantes por su condición física.

(Vea también: Tom Cruise reveló cómo se mantiene en forma a sus 63 años: tiene dieta de 15 ‘snacks’)

Hay confusión sobre el tema, pues Mauricio Gómez apareció en un video en el que se ve completamente demacrado y con varias heridas. Sus pómulos, ojos y labios se ven considerablemente afectados.

También se alcanzó a notar una ampolla en el labio inferior, situación que provocó preocupación entre sus fanáticos, ya que no ofreció ninguna explicación sobre lo ocurrido. Llama la atención que las ojeras también estaban completamente cubiertas.

La ausencia de detalles por parte del exparticipante de la ‘La casa de los famosos’ abrió la puerta a especulaciones en internet. Entre los rumores que más fuerza han tomado se mencionan una posible pelea o una cirugía estética, aunque hasta el momento el propio Gómez no ha confirmado las razones de su estado físico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por rastreando famosos (@rastreandofamosos)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.