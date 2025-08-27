En redes sociales hubo sorpresa ante la reaparición de ‘la Liendra’, quien volvió luego de anunciar hace algún tiempo que se retiraría de las plataformas digitales. El influenciador encendió las alarmas, pues las imágenes que difundió son impactantes por su condición física.
(Vea también: Tom Cruise reveló cómo se mantiene en forma a sus 63 años: tiene dieta de 15 ‘snacks’)
Hay confusión sobre el tema, pues Mauricio Gómez apareció en un video en el que se ve completamente demacrado y con varias heridas. Sus pómulos, ojos y labios se ven considerablemente afectados.
Wtf que le paso a este mk de La liendra pic.twitter.com/e0hC6RFmPwLee También
Greeicy Rendón por poco le da beso a un cantante: Mike Bahía la observó muy concentrado ¿Irónico? Mensaje de Julián Román sobre la precandidatura de Miguel Uribe Londoño La dura promesa que Pipe Bueno cumplió mientras era novio de Jessica Cediel: “Me arrodillé ante Dios” El preocupante mensaje que el hijo de Kaleth Morales recibió de su padre mediante una médium
— geroniospina (@WestColMania) August 28, 2025
También se alcanzó a notar una ampolla en el labio inferior, situación que provocó preocupación entre sus fanáticos, ya que no ofreció ninguna explicación sobre lo ocurrido. Llama la atención que las ojeras también estaban completamente cubiertas.
La ausencia de detalles por parte del exparticipante de la ‘La casa de los famosos’ abrió la puerta a especulaciones en internet. Entre los rumores que más fuerza han tomado se mencionan una posible pelea o una cirugía estética, aunque hasta el momento el propio Gómez no ha confirmado las razones de su estado físico.
Ver esta publicación en Instagram
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO