El narrador deportivo Eduardo Luis López, conocido en el medio como “el Toxirelator”, sorprendió en una entrevista con Eva Rey al contar una anécdota inédita de una rumba que compartió con Dayro Moreno, máximo goleador del fútbol colombiano y un futbolista que siempre ha sido abierto sobre su gusto por la fiesta.

La conversación se dio en el programa digital de la periodista española, en el que también estuvo como invitado Juan Felipe Cadavid, nuevo compañero de López en la mesa de trabajo de La FM.

Allí, entre risas y confesiones, el narrador no dudó en relatar la experiencia que vivió al salir de fiesta con el delantero tolimense, quien hoy es figura de Once Caldas.

El diálogo arrancó con una pregunta directa de Eva Rey, que buscaba poner a prueba a sus invitados:

—¿Una fiesta con Dayro o con el ‘Tino’ Asprilla?— preguntó la presentadora.

—Con Dayro— contestó Eduardo Luis.

—¿Y por qué prefieres a Dayro?— insistió la periodista.

—No sé, es que Dayro es más preocupado por uno, me parece. He rumbeado con los dos— respondió el narrador.

La revelación despertó curiosidad en la entrevistadora, quien quiso conocer cómo era realmente una de esas fiestas con Moreno.

—No, no. Rumba, rumba, en serio— confesó Eduardo Luis, sin dar demasiados rodeos.

—¿Rumba en serio es qué, ¿hasta las 6:00 de la mañana?— volvió a preguntar Rey.

—Hasta que dé… Para qué, pero sí— reconoció el relator, confirmando que las reuniones con Dayro se extienden sin límite de tiempo.

La periodista no se quedó con la intriga y quiso ir más a fondo. Eduardo Luis relató que en esa rumba en particular hubo whisky de por medio y que, como se ha hecho costumbre en la vida del delantero, el ambiente fue de total festejo.

“Ese día tomamos whiskycito. Yo tomé, pero Dayro le mete a lo que sea”, reconoció el narrador.

Eva Rey, fiel a su estilo, buscó detalles adicionales. Directamente, le preguntó al narrador si había “chicas” en la mencionada fiesta.

“En todos los lugares hay chicas… era un lugar público”, admitió López, sin profundizar más en lo que ocurrió en esa parte de la noche.

¿Por qué Eduardo Luis se fue de fiesta de Dayro Moreno?

Lo más llamativo de la historia fue lo que ocurrió al final. Según el propio Eduardo Luis, la fiesta con Dayro no tenía pinta de terminar pronto y él, consciente de lo que podía significar, decidió escaparse antes de que fuera tarde:

“Yo me tuve que volar. Yo dije ‘no, yo me voy ya’. Iban para una finca. Dije, ‘si van para finca, eso es de tres días. Me echan del trabajo’. Me tuve que volar. Tenía libre al otro día, pero dije ‘si me voy para allá, eso son tres días… me voy’. Y me fui, la verdad me volé”, recordó.

Esa confesión puede que no sorprenda a muchos fanáticos del fútbol colombiano, pues Dayro Moreno siempre ha sido sincero respecto a su gusto por la vida nocturna, algo que lo ha acompañado a lo largo de su carrera.

Incluso, varios entrenadores y dirigentes han mencionado en diferentes momentos que controlar ese aspecto de su vida ha sido uno de los mayores retos.

La anécdota no solo expone la personalidad fiestera de Dayro Moreno, sino también el humor y la transparencia con la que Eduardo Luis se ha ganado un lugar entre los comentaristas deportivos más reconocidos del país.

