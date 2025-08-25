Una seguidora del América de Cali se volvió viral luego de enviar un mensaje contundente a la hinchada ‘Escarlata’ después del empate 1-1 contra Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero.

La joven, identificada como Shauny Buitrago, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que expresó su inconformidad por las críticas y episodios de violencia que algunos aficionados protagonizaron contra los jugadores del club.

En el video, Buitrago no se guardó nada y defendió al plantel dirigido por Diego Gabriel Raimondi. Sus palabras llamaron la atención porque pidió respeto hacia los futbolistas y rechazó los actos violentos que se presentaron en medio de la tensión por los últimos resultados del equipo.

“Rechazo totalmente la violencia contra los futbolistas. Ellos y el técnico hacen lo que pueden, no sean tan atrevidos”, indicó inicialmente.

Acá, el video del reclamo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shauny Buitrago (@shaunybuitrago7)

La mujer añadió un mensaje más fuerte contra quienes solo se acercan al estadio para increpar al club.

“Porque ustedes critican y ellos dan lo que pueden en la cancha. Eso no se hace. Si van a venir a criticar, ¡no vengan! Vengan a dar amor, atrevidos”, concluyó muy molesta.

Lo ocurrido con la hinchada del América no es un hecho aislado. En varios estadios del país, los jugadores han denunciado insultos, amenazas y agresiones físicas por parte de algunos seguidores inconformes con los resultados deportivos.

La Dimayor y los mismos clubes han insistido en campañas de “Juego limpio” y convivencia pacífica en los estadios, pero aún persisten episodios que empañan el espectáculo.

El llamado de la joven aficionada refleja la preocupación de muchos hinchas que quieren disfrutar del fútbol sin tener que enfrentar escenarios de hostilidad.

En el caso puntual del América, la tensión se explica porque el club es uno de los más populares de Colombia y cada resultado negativo provoca repercusión inmediata.

