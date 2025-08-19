El sueño del América de Cali en la Copa Sudamericana llegó a su fin este viernes 15 de agosto en el mítico estadio Maracaná, donde Fluminense se impuso con autoridad y lo dejó sin opciones de avanzar a los cuartos de final.

El conjunto dirigido por Gabriel Raimondi llegó a Río de Janeiro con la obligación de remontar la derrota 1-2 sufrida en el Pascual Guerrero durante el juego de ida, pero la ilusión se desmoronó temprano.

Resumen de Fluminense vs. América en Brasil

Al minuto 23, el equipo brasileño pegó primero tras un contragolpe letal: Hércules cambió de frente y habilitó a Kevin Serna, quien desbordó por izquierda, superó a Tovar y definió al primer palo para poner el 1-0 parcial y ampliar la ventaja en el global (3-1).

🇧🇷Fluminense 1×0 América de Cali🇨🇴 ⚽️ Kevin Serna

🥾 Hércules – que lançamento 🏆 Sul-Americana | oitavas (ida: 2×1) pic.twitter.com/S7SNCjtDVF — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 20, 2025

En la segunda mitad, los errores propios le costaron caro al cuadro escarlata. Al 56’, Murillo falló en salida y Agustín Canobbio aprovechó para desbordar por derecha y asistir a Matheus Martinelli, que entró libre desde el medio y anotó el segundo de la noche.

🇧🇷Fluminense 2×0 América de Cali🇨🇴 ⚽️ Martinelli

🥾 Agustín Canobbio 🏆 Sul-Americana | oitavas (ida: 2×1) pic.twitter.com/mEKbKRNFBz — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 20, 2025

Con el 2-0 en el marcador y un global de 4-1, Fluminense selló su clasificación a la siguiente fase del certamen continental, donde enfrentará al ganador de la llave entre Lanús y Central Córdoba.

Para el América, la eliminación supone un golpe fuerte a sus aspiraciones internacionales y ahora deberá concentrarse en la Liga BetPlay.

