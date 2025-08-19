América de Cali salió al mítico estadio Maracaná con la ilusión de revertir la serie ante Fluminense y soñar con los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el panorama se complicó temprano para el conjunto escarlata.

(Vea también: Encharcado partido de Sudamericana entre Huracán y Once Caldas: transmisión llevó del bulto)

En el juego de ida, disputado en el Pascual Guerrero, los brasileños habían ganado 1-2, por lo que el equipo vallecaucano necesitaba un triunfo convincente en Río de Janeiro.

Gol de Fluminense contra América

Pese a un arranque ordenado y con la intención de buscar la mínima, al minuto 23 el local golpeó con un contragolpe letal: Hércules hizo un cambio de frente preciso para habilitar a Kevin Serna, quien desbordó por la izquierda, dejó atrás a Tovar y definió al primer palo. El gol puso el marcador global 3-1, inclinando aún más la balanza para el ‘Flu’.

Lee También

Con ese resultado parcial, los dirigidos por Gabriel Raimondi están obligados a remar contra la corriente en el segundo tiempo si quieren mantener viva la esperanza de clasificación.

* Pulzo.com se escribe con Z