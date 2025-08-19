Este martes, 19 de agosto, Huracán y Once Caldas se enfrentan por un cupo a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en un partidazo de ida y vuelta, pero con una cancha que impide jugar buen fútbol.

Y es que las fuertes lluvias en Buenos Aires afectaron el césped del estadio Tomás Adolfo Ducó, a tal punto que los charcos se hicieron más notorios con el pasar de los minutos y en algunos sectores el balón no rueda.

De hecho, las cámaras de la transmisión internacional también sufrieron afectaciones, pues las gotas sobre los lentes dificultaron ver el partido en televisión o plataformas digitales.

La cámara principal del partido entre Huracán y Once Caldas por la Sudamericana. 🤨😵‍💫💦 pic.twitter.com/OBz9WL701m — Ingrid (@ingridsilla13) August 19, 2025

¡GOOOL DE ONCE CALDAS EN UNA RESPUESTA INMEDIATA! Dayro Moreno apareció por detrás y de cabeza, convirtió el 1-1 ante Huracán. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/oNr3no8z3y — DSPORTS (@DSports) August 19, 2025

Como un “partido de waterpolo” calificaron algunos usuarios el encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Dayro Moreno, capitán del blanco de Manizales anotó en el 1-1 parcial del primer tiempo.

