A diferencia de muchos en Colombia que buscan un ahorro, la realidad para Luis Díaz en Alemania le ha llevado a una etapa en la que los lujos se convirtieron en parte del diario vivir.

Prueba de eso es que el delantero colombiano, que todavía no cuenta con un lugar de vivienda propia con sus allegados, tiene hospedaje en uno de los lugares más importantes de Alemania.

¿En qué hotel se hospeda Luis Díaz en Alemania?

Luis Díaz se hospeda en hotel Vier Jahreszeiten de la Maximilianstrabe (ver mapa), en Múnich, con su familia, de acuerdo con revelación del diario Bild sobre la actualidad del jugador colombiano.

Maximilianstrabe, en pleno corazón de la capital bávara, es una de las cuatro “avenidas reales” de la ciudad, construida en el siglo XIX. Esta calle no es solo un punto de referencia para el hotel, sino también una de las más elegantes y exclusivas de Europa. Luis Díaz es muy querido en Bayern Múnich, por lo que esto refleja el buen momento que pasa.

Es mundialmente conocida por sus tiendas de lujo, que albergan marcas de alta costura, joyerías y boutiques de diseñadores de renombre. Además de sus exclusivas tiendas, la avenida está bordeada por majestuosos edificios de estilo neogótico que albergan galerías de arte, teatros y consulados.

La ubicación del Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski es ideal tanto para viajeros de negocios como de ocio, ya que se encuentra a poca distancia de importantes atracciones turísticas como el Teatro Nacional de Múnich, el Jardín Inglés y la plaza Marienplatz. Su presencia en la Maximilianstraße lo convierte en un punto clave para quienes buscan una experiencia de lujo y exclusividad en una de las ciudades más vibrantes de Alemania.

“Parecen sentirse muy a gusto en la capital bávara. Ponce compartió recientemente fotos de sus salidas juntos en redes sociales. Entre otras cosas, la familia visitó la Königsplatz y el Jardín Inglés”, contó Bild sobre la presencia de Díaz y su familia en cercanías del mencionado hotel.

Tarifas en el hotel Vier Jahreszeiten de la Maximilianstrabe, en Múnich

El precio de una noche en el hotel Vier Jahreszeiten de la Maximilianstrabe puede variar considerablemente, ya que la tarifa depende de múltiples factores como la temporada, el día de la semana, la disponibilidad y el tipo de habitación. Es importante aclarar que este icónico hotel se encuentra en Múnich, donde es una de las referencias más lujosas de la ciudad.

Los precios de una habitación estándar en el hotel Vier Jahreszeiten Kempinski Múnich suelen comenzar alrededor de los 400 a 600 euros por noche (entre 1’880.000 y 2’820.000 pesos). Sin embargo, esta es solo una cifra de partida. El costo puede aumentar significativamente durante la temporada alta, que incluye los meses de verano y eventos especiales como el Oktoberfest. Las ‘suites’, que ofrecen un espacio mucho más grande y servicios exclusivos, pueden superar los 1.500 o 2.000 euros por noche (entre 7’050.000 y 9’400.000 pesos).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München (@kempinski_munich)

Además de la estacionalidad, otros factores que afectan la tarifa son:

Día de la semana: las noches de fin de semana suelen ser más caras que las noches entre semana, especialmente si hay alta demanda.

las noches de fin de semana suelen ser más caras que las noches entre semana, especialmente si hay alta demanda. Tipo de habitación: la vista, el tamaño y las comodidades de la habitación (por ejemplo, si tiene balcón o acceso a un lounge exclusivo) influyen directamente en el precio.

la vista, el tamaño y las comodidades de la habitación (por ejemplo, si tiene balcón o acceso a un lounge exclusivo) influyen directamente en el precio. Reservas anticipadas o de última hora: a menudo, reservar con mucha anticipación o aprovechar ofertas de última hora puede resultar en precios más bajos.

a menudo, reservar con mucha anticipación o aprovechar ofertas de última hora puede resultar en precios más bajos. Eventos: durante ferias comerciales, festivales o grandes eventos deportivos, las tarifas de los hoteles de lujo en Múnich se disparan.

Este hotel, ubicado en la prestigiosa avenida Maximilianstrabe, es famoso por su servicio de alta calidad, su piscina en la azotea, su spa y sus restaurantes de alta cocina. Es considerado un ícono del lujo en Múnich.

Salario de Luis Díaz en Bayern Múnich

De acuerdo con reportes de prensa y medios especializados en fútbol, el salario de Luis Díaz en el Bayern Múnich es de aproximadamente 14 millones de euros brutos por temporada. Este monto lo convierte en uno de los jugadores mejor pagados del club, aunque no en el de mayor sueldo, que corresponde a Harry Kane.

Este salario representa un aumento significativo en comparación con lo que el extremo colombiano percibía en el Liverpool, donde se estima que ganaba alrededor de 3.3 millones de euros anuales. El nuevo contrato de Díaz con el club alemán es hasta el año 2029 y refleja su ascenso a un estatus de élite en el fútbol mundial.

La cifra, si bien no es un dato oficial proporcionado por el club, ha sido reportada por múltiples fuentes de renombre en el periodismo deportivo y financiero.

El valor del contrato demuestra la alta inversión que el Bayern Múnich hizo en el jugador, tanto en la cifra de traspaso como en su salario, con la expectativa de que su talento impulse al equipo en sus objetivos nacionales e internacionales.

