Aunque el delantero de la Selección Colombia ya había sumado varios minutos vistiendo la camiseta del Bayern Múnich, en donde fue recibido muy bien por sus compañeros, no lo había hecho en un partido oficial, sino en amistosos.

Pese a eso, el exjugador del Liverpool recibió la confianza del técnico e hizo parte del once inicial, que disputó la Supercopa de Alemania contra VfB Stuttgart. El guajiro no decepcionó y en más de una oportunidad mostró su habilidad con el balón e, incluso, al minuto 76, marcó su primer gol con el Bayern Múnich, y el segundo de los ‘Bávaros’ en el partido.

El popular ‘Lucho’ terminó una jugada ofensiva excepcional con su cabeza. El colombiano recibió un centro ideal y tuvo el tiempo perfecto para saltar y rematar, dejando al arquero sin posibilidades de detener el balón.

La anotación del jugador colombiano, que ya se empieza a ganar el corazón de los aficionados, significó el 2-0 del encuentro y la tranquilidad para levantar el título, pues el club contrincante marcó el descuento, en tiempo de reposición, por lo que el partido terminó 2-1.

Díaz también aprovechó para hacerle un homenaje a Diogo Jota, su exompañero del Liverpool que perdió la vida en un accidente automovilístico a mediados del 2025, con su celebración.

Bayern Múnich gana Supercopa de Alemania con Luis Díaz

El Bayern de Múnich conquistó por undécima ocasión la Supercopa de su país, el torneo que tradicionalmente abre la temporada en Alemania y que llevaba este año por primera vez el nombre de Franz Beckenbauer, la leyenda fallecida en enero de 2024 a los 78 años.

Pese a que no hubo un marcador abundante, fue suficiente para que Bayern Múnich sumara otro título más en su palmarés, y para que el colombiano demostrara por qué vale lo que el equipo pagó.

* Pulzo.com se escribe con Z