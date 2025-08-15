Así como hay mensajes conmovedores de despedida en el ámbito del deporte, hubo uno que tiene especial protagonismo en medio de toda la novela que se armó en la ventana del mercado de transferencias en Europa.

Luis Díaz fue blanco de una publicación que dejó en evidencia el buen ambiente que hay en su presencia con Bayern Múnich, al que llegó como una de las grandes contrataciones para esta temporada.

A pesar de que haya algunas leyendas que le han tirado pullas al jugador, lo cierto es que se ha ganado el respaldo al interior del club y así salió a flote desde una red social.

Mensaje de Bayern Múnich sobre Luis Díaz previo a partido oficial

Bayern Múnich, a través de su cuenta de X (antes conocido como Twitter) en español, sorprendió con una publicación en la que quedó en evidencia el buen ambiente alrededor del jugador colombiano.

“Si este ‘man’ es feliz, todos somos felices”, indicó el club bávaro en un ‘post’ en el que apareció el delantero colombiano durante una práctica con el tradicional equipo alemán.

Lo llamativo es que Harry Kane habló de Luis Díaz y precisamente exaltó días atrás una situación que se hace notoria gracias a la imagen en cuestión, con la sonrisa del reciente fichaje millonario.

La actitud es uno de los factores que ha caracterizado al guajiro en su paso por Europa, ya que esa misma alegría llevó a que recibiera elogios en Porto y en Liverpool, donde dejó buen legado.

Esta fue la publicación de Bayern Múnich en la que se lanzó la referencia sobre el cariño que se tiene por el jugador de la Selección Colombia, que se ha catapultado como una de las figuras.

Luis Díaz ha disputado tres partidos con Bayern Múnich, en los que se ha ganado el respeto de la fanaticada gracias a su capacidad para compaginar en el ataque con el resto de la nómina.

¿Cuándo es el primer partido oficial de Luis Díaz con Bayern Múnich?

El primer partido oficial de Luis Díaz con el Bayern Múnich se llevará a cabo el sábado 16 de agosto de 2025, cuando el club bávaro se enfrente al Stuttgart en la final de la Supercopa de Alemania. Este partido marca el inicio oficial de la temporada 2025-26 en el fútbol alemán y será una oportunidad inmediata para que el colombiano dispute su primer título con su nuevo equipo.

El fichaje de Luis Díaz por el Bayern Múnich fue una de las noticias más destacadas del mercado de verano. El talentoso extremo colombiano llegó a Alemania proveniente del Liverpool de Inglaterra, en un movimiento que lo catapultó a uno de los clubes más grandes y laureados del mundo. Este traspaso, concretado a finales de julio de 2025, generó una gran expectativa entre los aficionados alemanes y colombianos por igual.

Antes de su debut oficial, Luis Díaz ya ha tenido la oportunidad de jugar con la camiseta del Bayern en partidos amistosos de pretemporada. Estos encuentros no oficiales, incluyendo su participación en la Telekom Cup y otros partidos preparatorios, le sirvieron para adaptarse al estilo de juego del equipo, a sus nuevos compañeros y al esquema táctico del entrenador Vincent Kompany.

El partido por la Supercopa de Alemania contra el Stuttgart, que se jugará en el MHP Arena de Stuttgart, es el primer compromiso de alto calibre para el equipo, y todos los ojos estarán puestos en el desempeño de los nuevos fichajes, especialmente en el de Luis Díaz. Es la primera chance para que el guajiro demuestre el porqué el Bayern invirtió una cifra millonaria en su fichaje.

Luego de la Supercopa, el calendario del Bayern Múnich continuará con el inicio de la Bundesliga, donde se espera que Díaz juegue un papel fundamental en el ataque bávaro.

Salario de Luis Díaz con Bayern Múnich

De acuerdo con reportes de prensa y fuentes especializadas en el fútbol, el salario de Luis Díaz en el Bayern Múnich es significativamente superior al que tenía en el Liverpool. Se ha informado que el delantero colombiano percibirá un sueldo anual que lo sitúa entre los futbolistas mejor pagados del club.

Según varios medios, el salario de Luis Díaz con el equipo bávaro oscila entre los 10 y 14 millones de euros netos por temporada. Este monto representa un incremento sustancial, triplicando el salario que ganaba en el club inglés. El acuerdo salarial forma parte de un contrato que se extiende hasta el año 2029.

Este millonario contrato no solo demuestra el valor y el estatus de Luis Díaz en el fútbol mundial, sino que también lo consolida como una de las principales figuras de la Bundesliga. Su llegada al Bayern es una muestra de la alta valoración que el club alemán tiene por su talento y su potencial en el campo.

