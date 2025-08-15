RCN Radio ha tenido unos cambios importantes desde inicios de agosto, pues modificó algunos programas, contrató nuevas personalidades y más para tratar de liderar el mercado en el país.

De hecho, el cambio más grande, o uno de los más importantes, fue la salida de Antonio Casale del espacio deportivo de la tarde para darle paso a Juan Felipe Cadavid, quien salió de Caracol Radio para sumarse a la mesa de trabajo junto a Eduardo Luis López, Nicolás Samper, Guillermo Arango y más.

Sin embargo, los cambios no terminan ahí, ya que en la mañana de este viernes se conoció que uno de los periodistas más experimentados y reconocidos tampoco seguirá en la cadena radial.

Qué pasó con el ‘Bocha’ Jiménez, periodista de RCN

Después de 37 años en RCN, en los que estuvo en servicio informativo, como productor y mucho más, Henry Jiménez no seguirá en la cadena radial.

Dicha noticia se dio a conocer en la mañana de este viernes 15 de agosto, cuando Carlos Antonio Vélez, en el programa ‘Planeta Fútbol’, le dedicó unas palabras y le agradeció por su tiempo y profesionalismo. Ante esto, Jiménez le respondió:

Gracias a Carlos Antonio por la bonita despedida que me hizo en Planeta-Fútbol. Es que son muchos años de trabajo juntos.

Y seguiremos adelante separados, cada uno con la misma pasión por el oficio que escogimos para nuestras vidas.

Hemos tenido la fortuna de tener maestros. — Henry Jiménez (@BochaJimenez) August 15, 2025

Además, otros colegas muy reconocidos, como el caso de Héctor Palau, también lamentaron la salida de Jiménez y aseguró que esperan verlo más adelante. Estos son algunos mensajes para el periodista:

Difícil despedir en Antena2 a grandes profesionales y amigos, que por muchos años me enseñaron, me apoyaron, me dieron amistad: Gracias, muchos exitos seguirán triunfadores en sus nuevos grandes proyectos: @CasaleSports @jopulido9 @BochaJimenez Oscar Rivas. Amigos por siempre. — Hector Palau Saldarriaga (@hpalau) August 15, 2025

Una caja de música repleta de anécdotas, experiencias y enseñanzas. Siempre una mano amiga y un trabajador incansable. Fueron 12 años maravillosos compartiendo contigo en Planeta Fútbol, un TIPAZO el gran @BochaJimenez

¡Éxitos, bendiciones y mucha salud! pic.twitter.com/toUIvRqYLS — Guillermo Arango (@guilloarango) August 15, 2025

Dónde va a trabajar el ‘Bocha’ Jiménez

Ahora, fue el mismo periodista el que confirmó que no se retira de los medios, sino que ahora seguirá en los formatos digitales que tanta fuerza han tomado en el país.

Es más, el que le abrió las puertas fue su excompañero en RCN Jorge Bermúdez, con quien compartirá espacio en ‘El parche del fútbol’, uno de los programas más vistos en los canales digitales.

