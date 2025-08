Justo antes de terminar julio, el mundo de los medios de comunicación tuvo un revolcón al conocerse el nuevo plan de RCN Radio, que se juntó con La FM para armar una de las emisoras más fuertes del país.

Entre los cambios, uno de los que más sonó fue la salida de Antonio Casale del programa ‘En la jugada’, el cual era todas las tardes y el cual lideraba desde hace ya varios años.

En su lugar llegó el periodista Juan Felipe Cadavid, quien estaba en ‘El pulso del fútbol’, de Caracol Radio, y volvió a su casa, recordando que desde sus inicios estuvo en dicha cadena periodística. Además, a ese equipo se le suma Eduardo Luis López, quien estaba principalmente en Win Sports y ahora tendrá su espacio en la cadena radial.

Por qué salió Antonio Casale de RCN Radio

Ahora, algunos días después de que se anunció esta noticia, Casale, que es reconocido por ser seguidor de Millonarios, rompió el silencio para contarles a sus seguidores la razón real de su salida y que así se acabe toda la especulación.

“Agradecer a RCN Radio por estos 14 años. Las razones de mi partida: las diferencias con quienes manejan los hilos de la compañía y están en todo su derecho. Mucha suerte a Pipe Cadavid al frente de En la jugada, seguro lo va a hacer muy bien porque es muy pilo”, dijo Casale.

Y agregó: “Ya estaremos de nuevo en la radio en algún lado, no sé donde, no hay tratativas, esto está muy reciente. Espero estar en radio porque es lo que me apasiona. Gracias a todos, a los millones de amigos. Gracias por darnos la oportunidad de entretenerlos, estar a su lado y pasarla bien. Nos seguiremos viendo en ESPN, leyendo en El Espectador, Casale Sports. Voy rumbo al Canal 13 a ‘Contragolpe’ y a grabar el ‘Barómetro’ junto a Rafa Cifuentes que me la seguirá montando con lo de Santa Fe. Qué rachita. Gracias totales”.

Así, Casale acabó con las especulaciones, teniendo en cuenta que no desaparecerá de los medios porque, tal como dijo, sigue en varios espacios en televisión, prensa y en las redes sociales.

Por su parte, este lunes 4 de agosto comenzó el nuevo formato de La FM, con Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis desde la 1:00 de la tarde y luego se suman otros talentos como Guillermo Arango y Nicolás Samper.

