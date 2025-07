Luego de diversas versiones, Antonio Casale confirmó su salida de RCN Radio. A través de una emisión en vivo este jueves 31 de julio, el periodista deportivo confirmó su salida, asegurando que dicha edición era la última en la que aparecería

“La compañía ha decidido que no voy a continuar prestando mis servicios en este lugar. Pensamos diferente, pero no por eso tengo que dejar de ser agradecido con una empresa que me permitió hacer lo que más me gusta: radio”, dijo Casale en directo.

El comunicador dejó un mensaje para sus colegas que lo acompañaron ‘En la jugada’, programa deportivo del que hizo parte en la emisora, y agradeció a los oyentes que siempre escuchaban sus análisis. “Muchas gracias, nos encontraremos en otro lugar”.

Quien se mostró muy afligido fue Nicolás Samper, otro de los periodistas deportivos más reconocidos en el país y con quien Casale compartió cabina en RCN Radio durante 14 años.

“Para mí, es durísimo enterarme de que a la persona que me dio una oportunidad en radio hoy le hayan dicho que no más. Eso me confunde, me turba y me deja muy sorprendido. Me da mucha tristeza”, le dijo Samper a Casale durante la emisión de este 31 de julio, con la voz quebrada y a punto de llorar.