Antonio Casale provoca amores y odios cuando habla de fútbol, pues sus opiniones se convierten rápidamente en tendencia en redes sociales, teniendo en cuenta su fiebre por el equipo ‘Embajador’.

Si bien hoy es un referente del periodismo deportivo en la capital, hay que regresar varios años para encontrar ese momento en el que Casale salió de la cabina del radio para convertirse en toda una celebridad.

Justamente, en diálogo con Pulzo, Casale recordó su paso por el programa ‘Rock and Gol’, de Radioactiva, en el que junto a ‘Rafa Cifuentes’ implementaron un formato novedoso de transmisiones de fútbol, el cual, sin querer, los lanzó al estrellato.

“Presentamos un proyecto con unos amigos que trabajaban en Radioactiva que se llamaba ‘Rock and Gol’. La idea era hacer una transmisión partidista para hinchas, que acá no existía. Nos dieron permiso de hacer informes cada tres canciones desde el estadio, o sea, nada. Pero un día se fue el director de la emisora de vacaciones e hicimos el partido completo… No nos echaron sino que nos dijeron que siguiéramos adelante“, dijo.

Y añadió: “Fuimos creciendo y yo adquirí un poco más de rigor, pero he tratado de mantener ese tinte pasional, de entretenimiento, porque entiendo que el fútbol es entretenimiento. Fue un proyecto que sin pensarlo salió muy bien y determinó mi camino”.

¿Dónde trabaja Antonio Casale?

Actualmente, Casale trabaja en RCN Radio y es conductor de un programa de deportes en ESPN. En 2024, el periodista estará en Pulzo Deportes junto a ‘Rafa’ Cifuentes, Clara Támara y el ‘Bambino’ Pons.

Sin embargo, estos proyectos no son las únicas fuentes de ingreso del bogotano, pues escribe una columna en El Espectador, tiene una productora audiovisual y monetiza con sus redes sociales @CasaleSports.

¿Cuántos hijos tiene Antonio Casale?

En entrevista con Pulzo, Casale confirmó que es padre de tres hijos: Daniela, de 29 años; Juan Antonio, de 6 años; y Pablo, de 4 años.

¿Cuántos años tiene Casale?

Antonio Casale tiene 49 años, nació en Bogotá, pero tiene ascendencia italiana ya que su papá es oriundo de ese país.

¿Quién es el papá de Antonio Casale?

“Mi papá era de un pueblito cerca de Frosinone, Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el nono [abuelo] cayó en Venezuela y mi papá llegó con su hermana y su mamá en un barco. De ahí lo mandaron a estudiar a Pamplona, Norte de Santander”, dijo Casale en Pulzo.

Y agregó: “Estando en el internado de un cura italiano, mi papá se conoció con mi mamá, luego se casaron y se vinieron a vivir en Bogotá. Mi papá estudió odontología en la Universidad Nacional y mamá daba la hora en la emisora mariana, es lo único que tengo de ADN de la radio. Esos trabajadores nos sacaron a mi hermano y a mí adelante”.

