Antonio Casale es uno de los periodistas con mayor reconocimiento del país, no solo por ser un declarado hincha de Millonarios, sino por su amplia trayectoria en medios de comunicación, pues se dio a conocer en radio y ahora conduce programas de debate en televisión.

El periodista bogotano, de ascendencia italiana, estará con Pulzo Deportes en 2024 armando un combo de ‘infarto’ junto a ‘Rafa’ Cifuentes y Clara Támara para hablar y gozar del deporte local e internacional.

Justamente, Casale habló con Pulzo sobre algunos referentes del periodismo deportivo colombiano, como Iván Mejía, cuya relación es de amores y odios, a raíz de algunos roces del pasado.

Para el comunicador, Mejía fue pieza fundamental en su carrera, lo cual le agradece; no obstante, también lo señaló de ser el culpable de sus canas y su calvicie.

“Un entrenador de vida que me sacó estas canas, me dejó esta calvicie y un detestable ser que me parece ha sido importante en mi carrera, por luces y por sombras… No dejó entrar a la gente, se dedicó a odiar, pero es su manera”, dijo.