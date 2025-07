Este sábado 5 de julio se dio inicio a una nueva edición del Tour de Francia, la competencia de ciclismo más importante del mundo, la cual contará con los mejores deportistas de esta disciplina compitiendo por llevarse el ‘maillot’ amarillo de líder.

De hecho, ya hay varios favoritos para quedarse con el título, como el caso de Tadej Pogacar, que es campeón mundial y campeón de esta competencia el año pasado; Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y el mismo Primoz Roglic, quien lleva siendo protagonista varias temporadas y esta vez no quiere que sea diferente.

Es más, con el esloveno hay mucha inquietud, ya que en el Giro de Italia no tuvo el nivel esperado e incluso hasta terminó retirándose, por lo que tiene hambre de revancha para conseguir buenos resultados.

