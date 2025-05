Este martes comenzó la tercera y última semana del Giro de Italia 2025 con la disputa de la etapa 16, en la que se cayó Egan Bernal. La considerada etapa reina dejó varias sorpresas, siendo el abandono de Primoz Roglic la más grande de todas; se cayó y no pudo continuar.

(Vea también: Apareció video de caída de Egan Bernal en Giro de Italia; fue muy fuerte y no se vio en TV)

La difícil jornada fue de alta montaña y contó con un recorrido de 203 kilómetros entre las localidades de Piazzola sul Brenta y San Valentino (Brentonico). En total, la fracción acumuló 4.900 metros de desnivel positivo y presentó un encadenado de cinco puertos de montaña, cuatro de ellos categorizados: una de segunda categoría y tres de primera categoría.

El ganador del día fue Christian Scaroni, quien cruzó la meta junto a su compañero de equipo Lorenzo Fortunato, segundo en la etapa y líder de la montaña.

Acá, el final de la etapa:

🔻 The greatest image you’ll see today. A demonstration of teamwork and friendship. And the first Italian success on la Corsa Rosa.

🔻 La più bella immagine che vedrai oggi. Una dimostrazione di gioco di squadra e amicizia. E il primo successo italiano alla Corsa Rosa.

⏪ The… pic.twitter.com/CbjprGJkTu

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 27, 2025