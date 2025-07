Este viernes 11 de julio, el ciclista colombiano Santiago Buitrago, integrante del equipo Bahrain Victorious, vivió un momento crítico durante la etapa 7 del Tour. Una aparatosa caída a falta de 5.5 kilómetros para la meta dejó al pedalista con evidentes heridas, entre ellas un profundo raspón en la espalda que destrozó su maillot.

(Vea también: Se confirmó noticia con Tadej Pogacar que afecta a Egan y a ‘Dani’; se las pondrá difícil)

Así quedó en evidencia en una fotografía compartida por ESPN, que mostró la gran raspadura que le quedó al ‘Escarabajo’ en la parte de atrás del cuerpo.

Acá, la imagen:

Lee También

¡MAILLOT ROTO! #ESPNCiclismo te muestra cómo finalizó Santiago #Buitrago la etapa 7 del #TDF25 tras su dura caída. 😰 ¡Pronta recuperación! 🙏 pic.twitter.com/RxhB6fvXm4 — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 11, 2025

Por fortuna, Buitrago logró cruzar la línea de meta, demostrando su resiliencia, pero las próximas horas serán decisivas para determinar en qué condiciones continuará la carrera.

Aunque se llegó a pensar que podría retirarse de la competencia, el equipo Bahrain Victorious informó que seguirán luchando, ya que el colombiano estaba en buen estado.

“Con nuestro líder Santiago Buitrago en buen estado, este es un gran golpe para el equipo. Pero seguimos luchando, como siempre lo haremos”, escribieron en X.

With our leader @SantiagoBS26 going well and his road captain @jackhaig93 an ever-solid lieutenant, this is a big blow for the team.

But we fight on, as we always will.#RideAsOne #TDF2025 — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) July 11, 2025

Otras imágenes compartidas por el mismo medio dejaron ver al ‘escarabajo’ visiblemente agotado, con el casco puesto y el rostro inclinado, mientras recibe atención de los equipos médicos y periodistas presentes en la meta.

¿Cómo fue la caída de Santiago Buitrago en el Tour de Francia?

El incidente fue provocado por un corredor que iba adelante del colombiano y quien se enredó con la llanta de otro ciclista. Buitrago terminó como uno de los más afectados, ya que al menos 6 ciclistas que iban detrás de él le cayeron encima.

Acá, el video de lo sucedido:

¡QUÉ GOLPAZO! Hubo una caída masiva a cinco kilómetros de la etapa y varios corredores importantes se vieron afectados. 😱 Sigue el #TDF2025 pic.twitter.com/qlIOrEEZFV — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 11, 2025

Por unos segundos, Santiago quedó inmóvil en el suelo. Sin embargo, con la llegada de los colaboradores del equipo logró reponerse y subirse a otra bicicleta para terminar la etapa.

Al final, el bogotano terminó perdiendo varios minutos con los demás favoritos e ingresó en meta en el puesto 120 a 13 minutos y 20 segundos del ganador.

¿Cómo será la etapa 8 del Tour de Francia?

Este sábado 12 de julio se diputará la octava jornada de la ronda francesa, la cual promete ser clave en la primera semana de la competencia. Con un recorrido de 171.4 kilómetros entre Saint-Méen-le-Grand y Laval Espace Mayenne, esta etapa está catalogada como llana, pero con matices que podrían complicar la vida a los velocistas puros y abrir oportunidades para los estrategas del pelotón.

Características del recorrido de la etapa 8

Distancia: 171.4 kilómetros.

Tipo: llana

Desnivel acumulado: 1.700 metros.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.