Este viernes 11 de julio se disputó la jornada 7 de la competencia, en un recorrido de 197 kilómetros en total. La etapa se llevó a cabo entre Mûr-de-Bretagne y Guerlédan, y el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) se alzó con una contundente victoria, consolidando su dominio en la clasificación general.

(Vea también: Murió reconocido piloto colombiano durante carrera de motociclismo: chocó contra poste de luz)

La jornada, marcada por un terreno ondulado con tres puertos de montaña en su fase final (uno de cuarta categoría y dos de tercera, con meta en el ascenso al Mûr-de-Bretagne), fue el escenario perfecto para que Pogacar demostrara su superioridad.

El actual campeón mundial y defensor del título venció en el embalaje final a su máximo rival, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), quien ingresó en la segunda posición.

Lee También

Acá el final de la etapa:

💪 Full power! With a good pace set by 🇪🇨 Jhonatan Narváez in the last km, @TamauPogi launched at the perfect moment!

💪 Full power! Bien emmené par 🇪🇨 Jhonatan Narváez dans le dernier km, @TamauPogi a déclenché au moment parfait ! #TDF2025 pic.twitter.com/C2JitDwFC5

— Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2025