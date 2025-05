Este martes 20 de mayo, en la etapa 10 de la actual edición del Giro de Italia —una contrarreloj individual de 28.6 km entre Lucca y Pisa—, el ciclista colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) sufrió una caída en los primeros kilómetros.

Aunque las cámaras de la transmisión no captaron el incidente, un video que circuló horas después en redes mostró el momento exacto en el que el pedalista se fue al suelo. Según se apreció en las imágenes, la caída fue provocada por la lluvia y el asfalto resbaladizo.

El golpe fue muy fuerte, pues Bernal cayó sobre el costado izquierdo de su cuerpo y chocó su cabeza contra el asfalto. Por fortuna, el casco amortiguó el golpe y lo protegió.

Acá, el video de la caída de Egan Bernal:

Así fue la fuerte caída de Egan Bernal durante los primeros kilómetros de contrarreloj en la etapa 10 del #GirodItalia. pic.twitter.com/spYE9pz9tk — Camilo Uribe (@Uribecycling) May 21, 2025

La caída afectó su rendimiento, llevándolo a cruzar la meta con un tiempo de 35 minutos y 28 segundos, a 2 minutos y 58 segundos del ganador, Daan Hoole. Como resultado, Bernal descendió del puesto 7 al 11 en la clasificación general, quedando a 2:33 del líder, Isaac del Toro.

A pesar del contratiempo, el zipaquireño se mostró resiliente. En declaraciones posteriores, Bernal comentó: “La caída no fue tan grave, la adrenalina no me dejó sentir mucho las heridas, pero perdí tiempo importante. Ahora toca seguir luchando”.

Acá, lo dicho por Egan Bernal:

“Me caí al inicio. Tampoco fue mucho, es más el tiempo perdido”, Egan Bernal 🇨🇴 tras su caída en la contrarreloj del Giro de Italia 🇮🇹 en la que que perdió tiempo frente a los líderes. Ahora es 11 de la general. pic.twitter.com/fLjJGSohUp — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) May 20, 2025

El colombiano, conocido por su fortaleza mental, dejó claro que no se rendirá y que continuará buscando recuperar posiciones en las próximas etapas de montaña, donde espera brillar.

El Giro de Italia 2025 sigue siendo una carrera abierta, y Bernal, con su experiencia como campeón en 2021, continúa como una carta fuerte para el equipo Ineos Grenadiers en la lucha por el podio.

¿Cómo es la etapa 11 del Giro de Italia?

La fracción 11 de la primera gran vuelta del año es una jornada de media montaña que se correrá entre las localidades de Viareggio y Castelnovo ne’ Monti, con un recorrido de 186 km y un desnivel acumulado de aproximadamente 3.850 metros.

Es una etapa clave que presenta un perfil exigente, ideal para fugas y posibles movimientos en la clasificación general.

Acá, el perfil de la etapa:

"Etapa 11 del Giro de Italia, Viareggio – Castelnovo ne’ Monti / 186 Km" El Giro alcanza hoy miércoles su ecuador con una etapa de media montaña, que promete emociones fuertes en los Apeninos. 'Etapa propicia para sorpresas y cambios en la general'.⛰️ https://t.co/4DRpxJgrek pic.twitter.com/vcPfBoRR7c — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) May 21, 2025

Los primeros kilómetros son de ligera ascensión, sin grandes dificultades, por carreteras relativamente suaves. Esta sección es más tranquila y permite al pelotón prepararse para lo que viene.

La etapa se endurece con tres puertos puntuables: San Pellegrino in Alpe (1ª categoría, km 93.6), Toano (2ª categoría, km 146.9) y Pietra di Bismantova (2ª categoría, km 181.1).

Los últimos kilómetros son exigentes, con una rampa ascendente, un breve descenso con curvas cerradas y un kilómetro final en subida hacia Castelnovo ne’ Monti, que puede generar diferencias entre los corredores de la general o favorecer a un escapado.

La etapa es propicia para que una escapada llegue a meta, especialmente para corredores con buena capacidad en subidas y descensos. Aunque no es una etapa de alta montaña, el puerto de San Pellegrino y el final en subida pueden provocar diferencias entre los favoritos, especialmente si algún líder tiene un mal día o si hay ataques ambiciosos.

