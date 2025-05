Este martes 20 de mayo se disputó la décima etapa del Giro de Italia, jornada que se llevó a cabo entre las localidades de Lucca y Pisa, en la región de Toscana. Esta fracción marcó el inicio de la segunda semana de competición y se trató de una contrarreloj individual de 28,6 kilómetros.

(Vea también: Primoz Roglic patinó y sufrió dura caída antes de iniciar etapa en el Giro; Egan, atento)

El recorrido, prácticamente llano, contó un desnivel positivo de solo 125 metros y favoreció a los especialistas en la disciplina, ofreciendo una oportunidad clave para ajustar la clasificación general.

Uno de los nombres que iba a ser protagonista era Egan Bernal, quien infortunadamente sufrió una caída en los primeros kilómetros de la etapa. Aunque las cámaras de la transmisión no captaron el accidente, el ciclista colombiano explicó qué fue lo que pasó.

“Me caí al inicio. Era difícil, obvio, estaba resbaloso. Pero no sé qué tiempo hice, así que no puedo decir mucho”, indicó en Caracol Sports.

Al escuchar esto, uno de los periodistas presentes le preguntó sobre cómo se sentía, ya que le veía una herida en un costado del cuerpo. “Fue fuerte la caída” dijo el comunicador.

“Acabo de llegar y con la adrenalina no se siente, pero vamos a ver. Creo que tampoco fue mucho [el golpe], es más el tiempo perdido”, lamentó el zipaquireño.

Por último, Egan señaló su intención de recuperar tiempo en los próximos días, teniendo en cuenta que queda más de la mitad del Giro.

“Es una carrera que es de día a día, así que hoy es solo llegar al hotel y pensar en mañana”, concluyó.

La décima etapa la ganó el neerlandés Daan Hoole, quien cruzó la meta marcando un tiempo de 32:30. Egan Bernal, quien terminó con otra bicicleta, perdió 2:58 con el vencedor y 1:43 con Primoz Roglic, máximo favorito al título.

Acá, el ingreso de Egan Bernal:

Egan Bernal loses 1:43 to Roglic, damn that's quite bad. Ciccone territory.#GirodItalia pic.twitter.com/SfyjteCu9h

— Mihai Simion (@faustocoppi60) May 20, 2025