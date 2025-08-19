A partir del próximo sábado, 23 de agosto, las carreteras españolas recibirán a los mejores ciclistas del mundo que estarán compitiendo en la Vuelta a España 2025, la tercera y última gran vuelta de la temporada.

Esta será una carrera de 21 etapas y tres semanas, entre las cuales habrá jornadas de ‘sprint’, media montaña, alta montaña y contrarreloj individual, en las cuales los mejores deportistas competirán para vestirse de rojo.

De hecho, hay algunos colombianos que podrían luchar por la clasificación general, como Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez, ya que Nairo Quintana se bajó por las heridas sufridas en la Vuelta a Burgos.

Ahora, además de Egan, había otro sudamericano que prometía luchar por la clasificación general, el ecuatoriano Richard Carapaz, pero desafortunadamente en la mañana de este martes 19 de agosto confirmó que tampoco irá.

Por medio de un mensaje publicado en las redes sociales, el medallista olímpico en Tokio aseguró que viene luchando con una enfermedad desde hace varios días de la cual no se alcanzará a recuperar, por lo que le dejará su cupo a otro ciclista que esté en óptimas condiciones.

“Llevo varias semanas tratándome de recuperar de una gastroenteritis amebiana que ya me obligó a perderme el Tour de Francia. Sé que muchos esperaban verme en esas carreras, pero mi prioridad ahora es recuperarme bien para volver más fuerte que nunca”, escribió Carapaz.

Y es que cabe recordar que con el ecuatoriano había mucha expectativa porque viene de quedar tercero en el Giro de Italia, además de haber sido segundo ya una vez en esta competencia española, por lo que se creía que este año le podía hacer frente a Jonas Vingegaard e Isaac del Toro.

Cuándo es la Vuelta a España 2025

Esta competencia será del 23 de agosto al 14 de septiembre de este año, en la que será la última oportunidad de los ciclistas de conseguir los objetivos de la temporada.

