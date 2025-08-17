A partir del próximo sábado, 23 de agosto, el ciclismo se pondrá de moda otra vez debido a que comienza la Vuelta a España 2025, la tercera y última gran vuelta de la temporada.

(Ver también: Nairo Quintana, como en sus mejores días, volverá a liderar el Movistar en valiosa carrera)

Esta es una competencia muy importante porque los equipos darán todo de sí para que su líder se vista de rojo, teniendo en cuenta que el Giro lo ganó el Visma y el Tour, el UAE, por lo que el resto de instituciones buscarán la gloria.

Además, para Colombia será más atractivo que el Tour porque varios representantes nacionales estarán allí compitiendo por la clasificación general o incluso por algunas etapas, pero seguro que habrá protagonismo en las carreteras españolas.

Lee También

Por qué Nairo Quintana no correrá el Tour de Francia

Ahora, uno de los corredores que más ilusionaba era el boyacense Nairo Quintana, quien pintaba para ser el líder del Movistar por la lesión de Enric Mas, pero ahora todos los planes cambiaron de rumbo.

El deportista de Cómbita, Boyacá, se cayó en una de las etapas de la Vuelta a Burgos, quemándose gran parte de la espalda y quedando bastante afectado físicamente. Pese a que eso fue hace algunos días, todo indica que el colombiano no mejoró y por eso no tomará partida en la competencia española.

Así lo confirmó el mismo director del equipo, Euzebio Unzué, quien aseguró que no se recuperó y por eso cambiaron los planes para la carrera de la cual son locales.

“Nairo era duda, pero lo hemos descartado para la Vuelta. Necesita tiempo para recuperarse”, dijo, en diálogo con RCN Radio

Además, el otro colombiano que tenía planeado partir, el embalador Fernando Gaviria, tampoco estará porque el terreno de la competencia no le favorece, pues “prácticamente solo hay tres o cuatro finales al sprint”, explicó el español, y por eso no competirá allí. Así las cosas, Gaviria se irá esta temporada en blanco, ya que no estuvo en ninguna de las tres grandes.

(Ver también: Nairo Quintana dio la cara sobre su retiro en 2026 al hablar del Tour de Francia, en Caracol)

De esta manera, los colombianos que sí estarían son Egan Bernal, Brandon Rivera, Daniel Felipe Martínez y Esteban Chaves, a falta de la confirmación oficial de los equipos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.