Nairo Quintana es uno de los ciclistas colombianos a los que más se le está poniendo el ojo en los últimos días, ya que después de tres años se le abrió la posibilidad de liderar a su equipo en una gran vuelta, recordando que la última vez había sido en el Tour de Francia 2022, en el cual terminó sexto, pero luego fue descalificado.

Y es que para la Vuelta a España 2025, Nairo iba a ser gregario del español Enric Mas, pero este tuvo una caída en el Tour de Francia que, luego de los exámenes hechos, se determinó que tendrá que descansar varias semanas y por eso se pierde la competencia.

Ante esto, Nairo pinta para ser el líder, pero en la carrera en la que estaba compitiendo como preparación, la Vuelta a Burgos, sufrió de un percance que dejó en duda su participación en la última gran vuelta del año.

Qué le pasó a Nairo Quintana

Faltando poco más de 35 kilómetros para llegar a la meta en la etapa 3, Nairo se quedó del grupo principal y por eso dejó de ser foco para las cámaras. Sin embargo, al cruzar la meta se conoció que el ciclista había sufrido de una caída que le afectó todo su costado derecho.

De hecho, estas fueron las heridas que tuvo, que le afectaron principalmente la espalda:

#VueltaBurgos Nairo Quintana 🇨🇴 sufrió una caída 💥 en la etapa 3 y así quedó 🤯 pic.twitter.com/Jv1WH3cbKk — Ciclismo en Grande (@ciclismoengrand) August 7, 2025

Ante esto, Movistar anunció que debido a la gravedad de estas heridas, el boyacense no tomó partida en la cuarta jornada, lo que significa que se retiró de esta competencia.

Ahora, la prioridad del ciclista de 35 años de edad será recuperarse en los próximos días para llegar en las mejores condiciones posibles a la Vuelta a España, recordando que esta competencia será del 23 de agosto al 14 de septiembre.

Cómo van los colombianos en la Vuelta a Burgos 2025

Por lo pronto, hay que destacar que el ciclista del Ineos Egan Bernal es el que mejor va en la clasificación general, pues marcha décimo a 53 segundos del líder, que es Léo Bisiaux, del Decathlon AG2R.

Así van los colombianos:

10. Egan Bernal: a 53″.

23. Diego Pescador: a 2’10”.

29. Brandon Rivera: a 2’10”.

31. Esteban Chaves: a 2’10”.

